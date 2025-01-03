«إم 7» يظفر بالرموز في بطولة فزاع للصيد بالصقور

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات «الشيوخ» ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط تفوق لفريق «إم 7» الذي حصد رموز فئة جير شاهين فرخ جرناس، وجير تبع فرخ وجرناس، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها «إف»3 و«إف 3 اس» و«النيف».

وفي أشواط جير شاهين، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «إس 359»، بزمن 17.759 ثانية، يليه فريق «إف 3» بالطير «56 ك م» بـ 17.865 ثانية، وثالثاً فريق «إف 3 إس» بالطير «مبروك» بـ 17.879 ثانية.

وأكمل «إم 7» تفوقه بسيطرته على شوط الرمز جرناس، بتحقيقه المراكز الثلاثة الأولى بالطير «94 إس» بزمن 17.396 ثانية، والطير «7» بزمن بـ 17.597 ثانية، والطير «رماح» بـ 17.875 ثانية على التوالي.

وفي أشواط جير تبع، حقق فريق «إم7» المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير «المهلهل» بزمن 16.566 ثانية، وبالطير «موفق» بـ 16.723 ثانية، ثم فريق «إف 3 إس»، بالطير «تي 5» بـ 16.846 ثانية.

وعاد فريق «إم7»، ليثبت هيمنته على أشواط الرموز، ويحقق المركز الأول في شوط الرمز في فئة جير تبع جرناس، بالطير «تي 32» بزمن 16.325 ثانية، فيما جاء فريق «إف 3» في المركز الثاني بالطير «مزيون» بزمن 16.496 ثانية، فيما جاء فريق «النيف» في المركز الثالث بالطير «الواري» ب 16.510 ثانية.

وتتواصل منافسات الشيوخ بإقامة أشواط بيور جير، تليها أشواط القرموشة غداً، في يوم تتويج أبطال فئة «الشيوخ» في بطولة فزاع للصيد بالصقور.

واعتبر راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن انطلاقة أشواط «الشيوخ» جاءت مثالية، وضمن التوقعات بتحقيق أرقام ملفتة على مستوى المنطقة، وليس فقط في بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث عودتنا هذه الفئة على تقديم أقوى المنافسات.

وعبر مدير إدارة بطولات فزاع عن تطلعه أن تواصل أشواط الشيوخ في تقديم هذه المستويات القوية كما هي عادتها، من حيث التوقيت السريع في مختلف الأشواط والمتقارب بين الصقور بالنظر لمستوياتها وجودتها العالية، والخبرة المصاحبة للصقارين في هذه الفرق البارزة على الساحتين المحلية والإقليمية.