«سابعة القدرة».. تحدٍ لمسافة 121 كلم في قرية بوذيب

محمد حسن (أبوظبي)

ينطلق في الساعة السادسة والنصف صباح اليوم سباق بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي لمسافة 121 كلم «نجمتين»، على ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، وتقام البطولة بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة، واتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وتشهد البطولة المقررة في نسختها الأولى مشاركة 128 فارساً وفارسة و8 فرق من 14 دولة بالمجموعة الإقليمية السابعة، ضمن الاهتمام بفعاليات بطولات القدرة على مستوى الدول الأعضاء في المجموعة.

ورصدت جوائز قيمة للفائزين في السباق الدولي، وينال صاحب المركز الأول مبلغ 50 ألف يورو، والمركز الثاني 35 ألف يورو، والثالث 30 ألف درهم، والرابع 25 ألف يورو، والخامس 17 ألف يورو، والسادس 12 ألف يورو، وينال أصحاب المراكز من السابع إلى العاشر 7 آلاف يورو، فيما ينال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين مبلغ 5 آلاف يورو، ومن الحادي والعشرين حتى الثلاثين 4 آلاف يورو.

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل ثلاثة فرسان من الفريق للمنافسة على لقب الفرق، في السباق الذي تبلغ مسافته 121 كلم «نجمتين» على 4 مراحل.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البنية، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية وتبلغ مسافتها 30 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان الزرقاء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة ومسافتها 31 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان الحمراء تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة والتي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

وكانت قرية بوذيب قد استضافت بطولة العالم للقدرة 2022، كبرى بطولات الاتحاد الدولي للفروسية، وقد خرجت بصورة رائعة ومبهرة وجدت إشادات عالمية.

وتتميز قرية بوذيب بوجود عيادة بيطرية حديثة ومجهزة بصورة جيدة، تحتوي على الأشعة السينية الرقمية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وخدمات التشخيص الأخرى، كما أن الموظفين والبيطريين وفنيي المختبرات مؤهلون تأهيلاً عالياً، وتقع العيادة بالقرب من البوابات البيطرية المركزية، وتشمل مناطق الفحص، وإسطبلات علاج الخيول، بالإضافة إلى مناطق المراقبة الإدارية.

وتوجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، بالشكر والتقدير إلى المجموعة الإقليمية السابعة التابعة للاتحاد الدولي للفروسية على الثقة الكبيرة في دولة الإمارات لاستضافة البطولة، وقال: «اعتماد البطولة ضمن الأجندة الدولية بقناعة راسخة في قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات الدولية، لما تتمتع به من مرافق عصرية ومنشآت عالمية، ونتطلع معاً أن تقدم البطولة إضافة نوعية تدعم مسيرة هذه الرياضة النبيلة لما تمثله من إرث تاريخي لدى شعوبنا».

وأضاف: «إن دولة الإمارات ظلت حريصة على تطوير رياضات الفروسية، ونشر ثقافتها وفق أفضل الممارسات العالمية، مما وضعها في المقدمة، باهتمام ورعاية قيادتها الرشيدة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة».

واختتم حديثه قائلاً: «نحن نلتقي للمرة الثانية بقرية بوذيب العالمية بعد لقاء بطولة العالم للقدرة 2023، والتي قدمت خلاها الإمارات بطولة متفردة بمبادراتها المتعددة، نعدكم أن نستمر في مسيرة التميز، وبكل فخر نقول إن دولة الإمارات مستعدة لدعم جميع الجهود التي توفر أفضل السبل للحفاظ على نجاح هذه البطولة واستمراريتها».

وشهدت قرية بوذيب منذ إنشائها في عام 2004، تنظيم أكثر من 147 سباقاً وبطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وأكثر من 170 سباقاً وبطولة تحت إشراف اتحاد الفروسية.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة اليوم، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 8 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 75 كيلوجراماً مع السرج.