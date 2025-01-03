1000 متسابق في بطولة حتا للجري

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي حتا، ضمن فعاليات «شتا حتا»، «بطولة حتا للجري»، التي تقام اليوم، تحت رعاية الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 1000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار يتنافسون على مجموع جوائز تبلغ 100 ألف درهم.

وتتضمن البطولة المنافسة ضمن 8 فئات مختلفة، فئتي الرجال للإماراتيين والفئة المفتوحة لمسافة 8 كيلومترات، وفئتي السيدات للإماراتيات والفئة المفتوحة لمسافة 5 كيلومترات، وفئتي الشباب للإماراتيين والمفتوحة تحت 20 سنة لمسافة 5 كيلومترات، وفئتي الصغار للإماراتيين والمفتوحة تحت 16 سنة لمسافة 3 كيلومترات.

وتقام بطولة حتا للجري في سياق الجهود المتواصلة لجذب وتنظيم المزيد من الأحداث الرياضية في هذه المنطقة الحيوية من دبي وبما يخدم سكانها ويسهم كذلك في تعزيز فرصها الاقتصادية، ويعزّز مكانتها كوجهة للفعاليات الرياضية الكبرى، إذ استضافت حتّا مؤخراً بطولة «شتا حتا 2024» لكرة القدم التي شارك فيها 8 فرق مجتمعية، وأقيمت المرحلة التمهيدية الاستعراضية لفعاليات رالي دبي الدولي من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر الماضي.

كما تستضيف حتا العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، أبرزها سباقات الجري والدراجات الهوائية الجبلية والكاياك التي تنظمها حتا للمغامرات وحتا كاياك 11 يناير، وتحدي التجديف الواقف والكياك 25 و26 يناير، والفعاليات الرياضية العائلية 1 فبراير، كما تقام دورة حتا الرمضانية في رمضان، وسباق سبارتن ريس في وادي هب.