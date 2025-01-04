ريال مدريد يشهد «حدثين تاريخيين» أمام «الخفافيش»

مراد المصري (أبوظبي)



قلب ريال مدريد تأخره أمام فالنسيا بهدف إلى انتصار ثمين 2-1، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل تألق نجمه لوكا مودريتش الذي دخل تاريخ النادي الملكي بإنجاز جديد، كما أصبح ريال مدريد أول فريق في تاريخ «الليجا» يصل إلى «النقطة 5000».

ونجح «الكرواتي» في إدراك هدف التعادل، بعد أقل من 5 دقائق من مشاركته بديلاً في الدقيقة 80، عقب طرد فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء، ليصبح بعمر 39 عاماً و116 يوماً، أكبر لاعب يسجل هدفاً في مباراة رسمية بتاريخ ريال مدريد، متجاوزاً رقم بوشكاش الذي سجل بعمر 39 عاماً و15 يوماً في 17 أبريل 1966.

وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها ريال مدريد الفوز على «الخفافيش» في ميستايا مباشرة، بعد إقالة مدربه.