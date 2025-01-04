السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يشهد «حدثين تاريخيين» أمام «الخفافيش»

ريال مدريد يشهد «حدثين تاريخيين» أمام «الخفافيش»
4 يناير 2025 08:52

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أسطورة الريال» يكشف أسباب تأخر تأقلم مبابي!
أول تعليق من فليك على قضية برشلونة وأولمو


قلب ريال مدريد تأخره أمام فالنسيا بهدف إلى انتصار ثمين 2-1، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل تألق نجمه لوكا مودريتش الذي دخل تاريخ النادي الملكي بإنجاز جديد، كما أصبح ريال مدريد أول فريق في تاريخ «الليجا» يصل إلى «النقطة 5000».
ونجح «الكرواتي» في إدراك هدف التعادل، بعد أقل من 5 دقائق من مشاركته بديلاً في الدقيقة 80، عقب طرد فينيسيوس جونيور بالبطاقة الحمراء، ليصبح بعمر 39 عاماً و116 يوماً، أكبر لاعب يسجل هدفاً في مباراة رسمية بتاريخ ريال مدريد، متجاوزاً رقم بوشكاش الذي سجل بعمر 39 عاماً و15 يوماً في 17 أبريل 1966.
وتعتبر هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها ريال مدريد الفوز على «الخفافيش» في ميستايا مباشرة، بعد إقالة مدربه.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فالنسيا
مودريتش
آخر الأخبار
مهرجان ليوا الدولي يكرّم شركاء النجاح
الرياضة
مهرجان ليوا الدولي يكرّم شركاء النجاح
اليوم 12:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
روسيا.. استئناف عمليات مطار سان بطرسبرج بعد تعليق الرحلات
اليوم 12:15
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 12:10
«أساسي» و«كراون ستيت» يخطفان نجومية «أمسيّة الشرف» في «ميدان»
الرياضة
«أساسي» و«كراون ستيت» يخطفان نجومية «أمسيّة الشرف» في «ميدان»
اليوم 12:00
"جوجل" تخصص 100 مليون دولار سنويا لدعم وسائل الإعلام في كندا
التعليم والمعرفة
"جوجل" تخصص 100 مليون دولار سنوياً لدعم وسائل الإعلام في كندا
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©