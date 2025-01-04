صلاح يكشف عن أحلامه قبل «وداع» ليفربول

ليفربول (أ ف ب)



قال النجم المصري محمد صلاح إنه متحمس لتحقيق «شيء استثنائي» فيما يعتقد أنّه موسمه الأخير في ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويُقدّم صلاح (32 عاماً) الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم عروضاً قوية في الآونة الأخيرة، حيث ساعد فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت على احتلال صدارة ترتيب «البريميرليج» بفارق ست نقاط عن أقرب المنافسين.

وأحرز المهاجم الدولي 17 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة في 18 مباراة بالدوري المحلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد المتعثر الأحد.

وكانت التقارير قد أشارت إلى أنّ صلاح يقترب من التوصل إلى اتفاق مع إدارة ليفربول، لكنه قال بأنّ الأمر «لا يزال بعيداً»، بعد الفوز الأسبوع الماضي على وستهام بخماسية نظيفة.

وكان صلاح عنصراً بارزاً في تشكيلة ليفربول التي أنهت 30 عاماً من الانتظار للفوز بلقب الدوري عام 2020، لكنّ الاحتفالات اقتصرت على حمل الكأس في ملعب «أنفيلد» الخالي من المشجعين بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال صلاح في مقابلة مع سكاي سبورتس نُشرت الجمعة «هذا هو آخر عام لي في النادي، لذا أريد أن أفعل شيئاً متميزاً للمدينة».

وتابع «انتظرنا ذلك اللقب لمدة 30 عاماً، لكن الفوز به تزامن مع الوباء، ولم يكن لدينا الوقت للاحتفال به بالطريقة الصحيحة».

وأردف «لم يكن ذلك شيئاً لطيفاً للقيام به، لذا نأمل أن نتمكن من القيام بذلك كما يجب هذا العام».

ولا يُعدّ صلاح اللاعب البارز الوحيد في تشكيلة ليفربول الذي من الممكن أن يغادر صفوفه الصيف المقبل، إذ ينتهي أيضاً عقد القائد الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير ترنت ألكسندر-أرنولد مع نهاية الموسم.

وأوضح «دافعي هذا العام هو التتويج بلقب، وأن أكون جزءاً كبيراً من ذلك، وخصوصاً الدوري الإنجليزي الممتاز».

وتابع «ما زلت أعتقد أن الفريق يحتاج إلى كأس، لا يزال هناك نصف الفريق أسوة بي، ترنت، فيرجيل، أليسون بيكر وأندي روبرتسون، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نفوز بكأس أخرى قبل أن نرحل جميعاً.