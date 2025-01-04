نيس.. «القفزة» إلى «الرابع»

باريس (أ ف ب)



صعد نيس المنقوص إلى المركز الرابع موقتاً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه رين 3-2 على ملعب أليانز ريفييرا في المرحلة السادسة عشرة.

وتلقى متوسط الميدان الهولندي لأصحاب الأرض بابلو روزاريو بطاقة حمراء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، وهي البطاقة الحمراء الثانية التي يتلقاها هذا الموسم، بعد طرده أمام فيرينتسفاروش المجري في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

بهذه النتيجة، حقق فريق المدرب فرانك إيز انتصاره الرابع في آخر خمس مباريات على أرضه، رافعاً بذلك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع موقتاً، متفوقاً بفارق الأهداف على ليل الخامس «27 نقطة»، وبفارق نقطتين أمام ليون السادس برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد رين عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

سجّل الإيفواري إيفان جيسان (12) والمغربي سفيان ديوب (34) وجايتان لابورد (45+5) لنيس، وأرنو كاليموندو (27) وأدريان تروفار (49) لرين.

وشهد اللقاء مشاركة أولى لمتوسط ميدان رين الجديد الإيفواري سيسكو فوفانا القادم من النصر السعودي والذي أقحمه المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي في الدقيقة 64، علماً أن فوفانا دافع عن ألوان لنس من 2020 وحتى 2023، قبل انتقاله إلى السعودية.

ولن يكون فوفانا التدعيم الوحيد لرين في سوق الانتقالات الشتوي، إذ تنوي إدارة النادي تأمين كل ما يلزم لسامباولي بهدف تعويض النصف الأول من موسمه السيئ، في ظل اقتراب انضمام الحارس الدولي بريس سامبا من لنس.

وافتُتحت المرحلة في 18 ديسمبر 2024 بفوز المتصدر باريس سان جيرمان خارج أرضه على مضيفه موناكو ثالث الترتيب 4-2، وقُدّمت المباراة عن موعدها تمهيداً لمواجهة الفريقين مجدداً في كأس الأبطال مساء الأحد على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.