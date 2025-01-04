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الرياضة

مايوركا ضحية «درجة رابعة»!

مايوركا ضحية «درجة رابعة»!
4 يناير 2025 11:26

 
مدريد (أ ف ب)

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ودّع ريال مايوركا وصيف البطل من الدور الـ32 لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بخسارته الصاعقة أمام نادي بونتيفيدرا من الدرجة الرابعة بثلاثية نظيفة.
وسجّل أهداف بونتيفيدرا كل من داليسون دي ألميدا (21) وييلكو بينو (49) وروفو سانشيس (72).
وكان مايوركا بلغ نهائي الكأس الموسم الماضي، قبل أن يخسر من أتلتيك بلباو بركلات الترجيح.
وواصل بونتيفيدرا «المغمور» مغامرته الناجحة، بعد أن أقصى سابقاً فياريال (1-0).
وبلغ خيتافي الدور ثمن النهائي بفوزه على غرناطة 1-0 بعد التمديد، كما انضم رايو فايكانو إلى ركب المتأهلين، بتغلبه على ريسينج دي فيرول من الدرجة الثانية 3-1.

إسبانيا
كأس إسبانيا
ريال مايوركا
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