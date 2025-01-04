«أساسي» و«كراون ستيت» يخطفان نجومية «أمسيّة الشرف» في «ميدان»



عصام السيد (دبي)



تألقت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بصورة لافتة خلال سباق مضمار ميدان، في أمسيّة «سيف الشرف» خامس سباقات كرنفال دبي لهذا الموسم، وتألف من 8 أشواط متضمنة سباقات مهمة عديدة، فيما بلغت القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية 3.3 مليون درهم.

وأظهر الجواد «كراون ستيت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني النجومية وقوة الانقضاض من الصفوف الخلفية، قبل أن يخطف جائزة الشوط الثاني على لقب سباق «سيف الشرف ستيكس» لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، مسجلاً 1:37:96 دقيقة.

وأكد الجواد «أساسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، نجوميته المطلقة، بفوز مستحق بسباق زعبيل تيرف، في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، مسجلاً 2:00:15 دقيقة.

وشهد السباق حضوراً كبيراً تقدمه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخ جمعة بن دلوك آل مكتوم، والمهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وجمهور كبير اكتظت به جنبات المضمار.

وحصد «رصاص» لسكاير يسنج بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونرو بيسلي لقب سباق «سيف التميز ستيكس» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، بعد أداء قتالي توج به جهوده، وسجل زمناً قدره 1:08:52 دقيقة.

ومنح «جولدن فيكوما» لمحمد أحمد السبوسي «الثنائية» للمدرب أحمد بن حرمش، والفارس كونور بيسلي، بفوز مستحق بتحضيري سباق الـ2000 جينيز في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر «شروط» وسجل البطل زمناً قدره 1:24:51 دقيقة.

ونجح الجواد «بوكر بيس» لإدوارد واري، بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، وقيادة باتريك دوبس في حصد جائزة الشوط الخامس على لقب سباق زعبيل مايل للفئة الثانية لمسافة 1600 متر، مسجلاً زمناً قدره 1:36:45 دقيقة.

وأثبت «توز» لإسطبلات داكي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي حُسن ترشيحه، بفوز عريض في سباق دباوي ستيكس للفئة الثانية، في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، وسجل البطل زمناً قدره 1:10:34 دقيقة.

ولم يتأخر «أيج أوف جولد» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة ريتشارد مولن، في إبراز مهارته بفوز قوي في الشوط السابع على لقب جميرا ستيكس لمسافة 1400 متر «شروط»، ومسجلاً 1:22:34 دقيقة.

وحصد «أبيك بويت» لأكيلا للخيول المهجنة الأصيلة، بإشراف ديفيد أوميرا وقيادة دانييل تودهوب، ختام الأمسية بسباق زوهو لمسافة 2810 أمتار «شروط» وسجل البطل 2:54:68 دقيقة.