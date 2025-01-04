شباب الأهلي «المتصدر» والوصل «البطل» في 2024



سلطان آل علي (دبي)



شهد «دوري أدنوك للمحترفين» خلال عام 2024 تنافساً قوياً بين الأندية، حيث حقق الوصل لقب الدوري موسم 2023-2024، بينما سيطر شباب الأهلي على صدارة الترتيب السنوي، بفضل هجومه القوي، وأدائه المستقر، في حين برزت فرق أخرى مثل الشارقة في المنافسة، ولكن من دون أن تتمكن من مجاراة «الفرسان» في الترتيب الإجمالي.

أنهى شباب الأهلي عام 2024 في صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث جمع 57 نقطة من 23 مباراة لعبها خلال العام، وسجل الفريق 69 هدفاً، ليكون الأقوى هجومياً بين جميع الفرق، واستقبلت شباكه 30 هدفاً فقط، بفارق أهداف +39.

حصد «الفرسان» 18 انتصاراً، وهو الرقم الأعلى بين جميع الفرق، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين فقط، ما يعكس ثباته التكتيكي، وقدرته على السيطرة في معظم مبارياته.

حل الوصل في المركز الثاني بـ50 نقطة من 24 مباراة، وقدم الفريق قدم أداءً هجومياً جيداً، حيث سجل 55 هدفاً واستقبل 31 هدفاً، بفارق أهداف +24، رغم أنه بطل الدوري في الموسم الماضي، إلا أن الفريق عانى في بعض المراحل من فقدان النقاط، ما أثر على ترتيبه النهائي خلال العام.

جاء الشارقة في المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، وأظهر الفريق توازناً واضحاً بين الهجوم والدفاع، حيث سجل 47 هدفاً واستقبل 27 هدفاً، هذا الرقم الذي يجعله الأقوى دفاعاً خلال العام.

وحل النصر في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، مسجلاً 46 هدفاً واستقبل 36 هدفاً، بفارق أهداف +10، وأظهر «العميد» تطوراً ملحوظًا، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الاستقرار لحصد نتائج أفضل.

وجاء الوحدة في المركز الخامس، برصيد 40 نقطة، حيث أحرز الفريق 43 هدفاً واستقبل 31 هدفاً، فيما عانى الجزيرة من عام صعب، حيث جمع 35 نقطة فقط، وسجل 33 هدفاً، وهو أحد أقل الأرقام بين الفرق الكبرى.

ولا يمكن أن تتجاهل مركز العين في ذلك العام، والذي جاء سادساً، في موقع لا يليق أبداً ببطل آسيا والقطب التاريخي الأول لبطولة الدوري، ولم يحقق الفريق سوى 38 نقطة خلال 23 مباراة، واستقبل خلالها 37 هدفاً بمعدل عالٍ جداً.

وفي الجانب الآخر من الترتيب، يحتل بني ياس المركز الأخير بـ4 انتصارات فقط خلال عام كامل و24 مباراة، وحقق «السماوي» 18 نقطة، ليكون الفريق صاحب الحصاد الأقل في الدوري، ولا يبدو خورفكان أفضل حالاً، فقد جمع 21 نقطة في الدوري، وهو صاحب أسوأ دفاع بـ50 هدفاً في شباكه!