كأس حمدان بن راشد يجتذب 94 جواداً بالشارقة



عصام السيد (الشارقة)



ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، الأحد، سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن السباق الخامس للمضمار الذي يتألف من ستة أشواط، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم 2024-2025، ودعم مجلس الشارقة الرياضي.

وينطلق السباق في الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 94 جواداً، وجوائز 400 ألف درهم.

وخُصص الشوط الخامس الرئيسي، للمنافسة على لقب كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مُقدم من شركة لونجين سبيرت فلاي باك، وهو شوط مُخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات وأكبر، لمسافة 1700 متر، وجوائزه 200 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة في الشوط 12 جواداً.

وخُصص الشوط الأول للمنافسة على لقب لونجين ليجيند دايفر، وهو شوط للخيول العربية الأصيلة المصنفة تكافؤ بعمر 4 سنوات وأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم.

وينطلق الشوط الثاني على لقب ماستر كولكشين لمسافة 1700 متر، وهو شوط مُخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات وأكبر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثالث على لقب لونجين سبيريت زولو تايم لمسافة 1700 متر، 16 جواداً عربية أصيلة «هاند كاب» مصنفة بعمر أربع سنوات وأكبر، وجوائز الشوط 40 ألف درهم.

والشوط الرابع لمسافة 1700 متر على لقب لونجين كونكيست، وهو مُخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ والمصنفة بعمر 4 سنوات وأكبر، وجوائزه 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً.

ويختتم الحفل بالشوط السادس على لقب لونجين ميني دولس فيتا، وهو شوط تكافؤ مخصص العربية الأصيلة، والمصنفة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1700 متر، وتصل جوائزه إلى 40 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً.