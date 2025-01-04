مهرجان ليوا الدولي يكرّم شركاء النجاح



منطقة الظفرة (الاتحاد)



كرّم نادي ليوا الرياضي الجهات الراعية والداعمة لمهرجان ليوا الدولي 2025، تقديراً لدورها الفعّال في النجاح الكبير لهذا الحدث البارز، وجرى التكريم بحضور نخبة من الشخصيات البارزة وممثلي المؤسسات والشركات المشاركة.

وشمل التكريم ديوان ممثل الحاكم، ودائرة الثقافة والسياحة، وشبكة أبوظبي للإعلام، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمعية الظفرة التعاونية، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشرطة رمال، ووزارة الداخلية - المؤسسة العقابية والإصلاحية، وشركة ميرال، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة PREMIER MOTORS، وشركة طاقة - شركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، وتدوير - مركز إدارة النفايات، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أدنوك، واتصالات، وشركة النابودة - GWM، والمسعود للسيارات، واليوسف موتورز، وشركة بولاريس، ومركز النقل المتكامل، واتحاد سباقات الهجن، والهلال الأحمر الإماراتي، وشركة صحة - شركة أبوظبي للخدمات الصحية، ومستشفى برجيل - الظنة، وشركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومواصلات الإمارات، ونادي الظفرة، ونادي الظفرة للرماية، وشركة الإمارات للبترول - إمارات، وشركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، وشركة EVS، والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ومركز المتابعة والتحكم، والمركز الوطني للتأهيل، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشركة الوطنية للنقل والمقاولات.

وأعرب عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عن شكره العميق وتقديره البالغ لجميع الشركاء والداعمين الذين وصفهم بالركيزة الأساسية في نجاح المهرجان.

وأضاف: «إن هذا الإنجاز يعكس روح التعاون المشترك التي يتميز بها شركاؤنا، ويعزز مكانة مهرجان ليوا بوصفه واحداً من أهم الأحداث الرياضية والثقافية في المنطقة، وفخورون بهذا الدعم الاستثنائي الذي يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات، ونتطلع لاستمرار هذا النجاح في الأعوام القادمة».

وأشار القبيسي إلى أن هذا النجاح يمثل نموذجاً للعمل المشترك الذي يعزز رؤية القيادة الحكيمة نحو بناء مجتمع متكامل وداعم للأنشطة الرياضية والثقافية.