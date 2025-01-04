الجزيرة يوقف سلسلة انتصارات بني ياس في «دوري الطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

نجح الجزيرة في إيقاف سلسلة انتصارات بني ياس المتتالية في «دوري الرجال لكرة الطائرة»، وألحق به الخسارة الأولى في الموسم بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، في قمة انطلاق مرحلة إياب الدور الأول.

وكسب «فخر أبوظبي» الصاعد إلى المركز الثالث، المواجهة أمام ضيفه «السماوي» المتصدر، بنتائج الأشواط «22-25، 27-25، 17-25، 25-22، 15-9»، وهي الخسارة الأولى لبني ياس المتوج بـ«كأس الاتحاد»، بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة لموسم 2024-2025، بعد تصدره «مرحلة الذهاب» بالعلامة الكاملة برصيد 8 انتصارات من 8 مباريات.

في المقابل، شهدت بقية المواجهات تغلب النصر «الوصيف» على مضيفه حتا المتراجع إلى المركز الرابع بنتيجة 3-2، بالأشواط «24-26، 25-16، 21-25، 25-20، 15-9»، وبدوره كسب الوصل «السادس» المواجهة أمام ضيفه العين «الثامن» بثلاثية نظيفة، وبنتائج الأشواط «25-14، 25-15، 25-17»، فيما تفوق عجمان على الوحدة، 3-0، وبنتائج الأشواط «25-20، 25-17، 25-12»، في الوقت الذي غاب فيه شباب الأهلي «الخامس» بداعي الراحة.

وتشهد منافسة دوري الطائرة في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعد عودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، خلال الفترة من 21 فبراير إلى 11 مارس المقبلين.