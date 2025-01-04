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الرياضة

المصري طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لـ«الفلوريه» بالفجيرة

المصري طلبة يحرز ذهبية كأس العالم لـ«الفلوريه» بالفجيرة
4 يناير 2025 15:25

علي معالي (أبوظبي)
توج المصري عبدالرحمن طلبة بالميدالية الذهبية في اليوم الأول لبطولة كأس العالم في سلاح الفلوريه لناشئي المبارزة، في البطولة المقامة حالياً في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولى عهد الفجيرة، وتقام على مدار 3 أيام.
نجح عبدالرحمن طلبة في التفوق في المباراة النهائية على البريطاني جيمي كوك بنتيجة 15-6، ليحل كوك في مركز الوصافة، في حين جاء ثالثاً كل من الصيني زوت تانيه، ولاعب هونج كونج يوان شي شون بالميدالية البرونزية.
شارك في هذه المسابقة 65 لاعباً من مختلف دول العالم، ويتصدر التصنيف العالمي لهذه الفئة المصري عبدالرحمن طلبة، والذي أكد جدارته بالميدالية الذهبية في النسخة الأولى لهذه البطولة العالمية.
قام بتتويج الأبطال كل من جولنار سيدوفا الأمين العام للاتحاد الدولي، المراقب الفني للبطولة، ونادر أبوشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية.
وجاء أفضل ترتيب عربي بعد عبدالرحمن طلبة، اللاعب الإماراتي فارس البلوشي، الذي حل في المركز الـ23، والثلاثي المصري أحمد رائد في المركز الـ42، وعمرو هنداوي في المركز الـ46، وعبدالرحمن عباس الـ56، والإماراتي عبدالرحمن مبارك الـ63، والسعودي فهد الفهيد في المركز الـ65.

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