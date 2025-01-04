مؤتمر صحفي في السعودية.. «مسلسل» برشلونة و«الليجا» مستمر!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يزال «مسلسل» محاولات قيد داني أولمو وباو فيكتور لاعبي برشلونة مستمراً، رغم التقدم الذي أحرزه «الكتالوني» فيما يتعلق بتوفير مبلغ 28 مليون يورو، بفضل بيع حقوق استغلال بعض مقاعد مقصورة الشخصيات المهمة في استاد «كامب نو» الذي يجري تحديثه حالياً، إلى أحد المستثمرين القطريين.

ورغم استيفاء برشلونة «قاعدة 1:1» للعب المالي النظيف، إلا أن رابطة الدوري الإسباني «الليجا» ترى إن ذلك غير كافٍ لتسجيل اللاعبين، لعدم التزام البارسا باحترام القواعد المالية قبل 31 ديسمبر الماضي، ولهذا تم حرمانه من التسجيل في النصف الثاني من موسم 2024-2025، وإنما يمكن تسجيلهما في الموسم التالي، لأنه يحظر تسجيل لاعب مرتين في نفس الموسم ونفس المسابقة.

وذكرت صحيفة «ماركا» أنه إذا كان ذلك لا يؤثر على الشاب باو فيكتور، الذي يمكن لبرشلونة إعارته إلى أي نادٍ آخر، فإنه يؤثر بشدة على عقد أولمو مع النادي الكتالوني، لأن النادي سيكون ملزماً بدفع راتب اللاعب حتى نهاية عقده في 2030، ويخسر برشلونة أيضاً قيمة شرائه من لايبزج، والتي تصل إلى ما يقرب من 60 مليون يورو.

وقالت الصحيفة، إنه رغم الخطوة الإيجابية من جانب برشلونة بتوفير مبلغ الـ 28 مليون يورو، إلا أن «الليجا» تتمسك بموقفها حتى الآن، ولا تعتمد الأوراق والوثائق التي قدمها النادي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، معتبرة ذلك غيركافٍ لفك جمود الموقف، وتصمم على عدم إعادة تسجيل اللاعبين في نفس الموسم بعد أن شطبتهما بالفعل، استناداً إلى مادة في اللائحة تمنع تسجيل اللاعب مرتين في نفس الموسم ونفس المسابقة، وهكذا ترى الرابطة أن الجهود المالية التي قدمها برشلونة وصلت متأخرة جداً، ولا تغير من الأمر شيئاً، ولا تلغي «المخالفة» التي ارتكبها النادي من البداية.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه إزاء هذا الموقف المعقد، ينوي برشلونة اللجوء إلى خيارات أخرى للحصول على حقوقه، برفع دعوى قضائية ضد «الليجا» لإثبات أحقية النادي في قيد اللاعبين، بل إن خوان لابورتا رئيس النادي ينوي عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد في السعودية على هامش إقامة السوبرالإسباني هناك.

وحرص وكيل أعمال أولمو على أن يؤكد تمسك لاعبه بناديه رغم كل هذه الشكوك، وقال: «نحن لا نتفاوض مع أي نادٍ، وأولمو لاعب برشلوني ويرغب أن يكون كذلك دائماً».