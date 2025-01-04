«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات دولية خلال 2025

دبي (وام)

اعتمد اتحاد ألعاب القوى، المشاركة في البطولتين الآسيوية تحت 18 سنة بالسعودية في أبريل المقبل والعربية في مايو المقبل بالجزائر، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي في السعودية خلال سبتمبر 2025.

ويختتم 18 لاعباً في الرمي والسرعات والمسافات غداً فترة الإعداد الشتوية الأولى في معسكري دبي والعين.

وأكد علي حسن غزوان عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن معسكري العين ودبي يأتيان ضمن برامج الإعداد المقررة للمنتخبات الوطنية لرفع قدراتها التنافسية، موضحاً أن هناك معسكراً للمنتخب في الفصل الدراسي الثاني خلال رمضان المقبل لفترة أطول تمتد بين 25 إلى 30 يوماً.