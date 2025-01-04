سابالينكا تواصل التألق قبل «أستراليا المفتوحة»



بريزبين (أ ف ب)



بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً المباراة النهائية لدورة بريزبين الأسترالية للتنس، بفوزها على الروسية ميرا أندرييفا، فيما انسحب حامل اللقب البلغاري جريجور ديميتروف من الدور نصف النهائي أمام التشيكي غير المُصنّف ييري ليهيتشكا بسبب إصابة في الفخذ، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من بداية بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى.

وبلغت وصيفة النسخة الماضية سابالينكا المباراة النهائية، بفوزها بسهولة على الشابة أندرييفا البالغة 17 عاماً 6-3 و6-2.

وتسعى سابالينكا للظفر باللقب الذي خسرته العام الماضي، بسقوطها أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 0-6 و3-6، علماً أنها لم تخسر أي مجموعة في نسخة هذا العام.

وقالت بطلة فلاشينج ميدوز 2024 «بالتأكيد أعتقد أنني تحسنت كثيراً على المستوى الذهني، الجسدي وعلى صعيد المهارات كذلك».

وأضافت «أعتقد أنني أتحسن قليلاً كل عام، من الناحية الذهنية والجسدية، بالتأكيد أنا أقوى مما كنت عليه العام الماضي».

وتواجه سابالينكا في النهائي الروسية بولينا كودرميتوفا المتأهلة من التصفيات، والتي واصلت أسبوعها الخيالي بتغلبها على الأوكرانية أنجيلينا كالينينا 6-4 و6-3 في مباراة نصف النهائي الأولى.

وبذلك تكون كودرميتوفا قد فازت بسبع مباريات على التوالي في بريزبين هذا الأسبوع، قبل أن تخطو خطوة كبيرة لخوض النهائي الأول في مسيرتها في دورات رابطة المحترفات ضد المصنفة الأولى عالمياً سابالينكا.

ولدى الرجال، انسحب ديميتروف من مواجهة ليهيتشكا للإصابة، وخسر حامل اللقب المجموعة الأولى 4-6 وكان متعادلاً في الثانية 4-4، قبل أن يغادر الملعب إلى جانب اختصاصي العلاج الطبيعي، لحصوله على وقت مستقطع طبي.

وعاد المصنف العاشر عالمياً إلى الملعب بعد ذلك، لكنه لعب نقطة واحدة، قبل أن ينسحب، فاسحاً المجال أمام ليهيتشكا لبلوغ النهائي، حيث سيواجه الأميركي رايلي أوبيلكا طويل القامة وصاحب الإرسالات قوية الذي تخطى الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار.

وستكون هذه المباراة النهائية الرابعة للتشيكي البالغ من العمر 23 عاماً في دورات رابطة المحترفين، إذ يأمل بإضافة لقب بريزبين إلى لقبه في أديلايد في يناير من العام الماضي.

وحسم أوبيلكا مواجهة «العمالقة» أمام مبيتشي بيريكار 6-3 و7-6.

وكسر الأميركي إرسال منافسه في الشوط الثاني من المجموعة الأولى، ليتقدم 2-0 ثم 3-0، قبل أن تسنح للفرنسي أربع فرص لرد الكسر في الشوط السابع، من دون أن ينجح في ذلك، ليجد نفسه متأخراً 2-5، وحافظ اللاعبان على إرسالهما في الشوطين التاليين لتنتهي المجموعة 6-3.

وكانت المجموعة الثانية أكثر تقارباً، ولم تسنح خلالها سوى فرصة واحدة للكسر في الشوط السابع من نصيب أوبيلكا، لكنها لم تُترجم، ليتعادلا 6-6 في نهايتها، قبل أن يحسمها الأميركي، بعد الاحتكام إلى شوط كسر التعادل في 49 دقيقة.

وقال ليهيتشكا عن مواجهة أوبيلكا «سأحتاج إلى التركيز بنسبة 100% طوال الوقت، سأحتاج إلى التركيز على كل نقطة، كل فرصة، لأن الفرصة قد تضيع في لحظة صغيرة جداً».

وأضاف «أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إليّ هو التركيز على أشواط إرسالي، ثم محاولة إيجاد طريقة ما في ردّ الإرسال».