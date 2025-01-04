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الرياضة

هوتر يطالب موناكو بمباراة مثالية أمام سان جيرمان

هوتر يطالب موناكو بمباراة مثالية أمام سان جيرمان
4 يناير 2025 18:50

 
الدوحة (أ ف ب)

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شدد النمساوي أدولف «أدي» هوتر مدرب موناكو الفرنسي، أن على «فريقي تقديم مباراة مثالية» أمام باريس سان جيرمان في كأس الأبطال التي تقام على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة الأحد.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المواجهة «هي مباراة نهائية ضد البطل، وهي مباراة مهمة للغاية من أجل الفوز باللقب».
وكان موناكو أعلن في وقت سابق عن تمديد عقد مدربه البالغ 54 عاماً حتى يونيو 2027، علماً أنه كان سينتهي آخر هذا الموسم.
وعن تمديد عقده، قال «أنا سعيد لتمديد عقدي، ولإشرافي على هذا الفريق، كما أنا سعيد للثقة التي منحني إياها رئيس النادي، وأنا جزء من هذا المشروع واستمتع به».
وتوصل هوتر إلى اتفاق مع إدارة نادي الإمارة، وتحديداً مع المدير العام تياجو سكورو لتمديد عقده، بعدما كان على قدر الطموحات خلال عامين ونصف العام.
ونجح هوتر في عامه الأول مع موناكو في قيادته إلى دوري أبطال أوروبا باحتلاله للمركز الثاني في «ليج1» خلف سان جيرمان البطل، هذا العام، ما زال منافساً في الدوري، حيث يحتل المركز الثالث، ولا يزال بإمكانه خوض الملحق في المسابقة القارية الأم أذ يحتل المركز السادس عشر من أصل 36 فريقاً.
وأضاف «نحن سعداء لإقامة كأس الأبطال في قطر ونشيد بالتنظيم والترحيب الحار مذ أن وصلنا قبل يومين والتسهيلات الكبيرة والملعب الرائع، هي ليست المرة الأولى لي في قطر، وقد سبق لي أن جئت إلى هنا قبل 10 سنوات مع ريد بول سالزبورج، نتوق لخوض المباراة».
وأردف «هي مباراة مهمة لأننا نلعب مجددا أمام سان جيرمان، بعدما واجهناه قبل 3 أسابيع في الدوري (خسر موناكو 2-4)، ولم يكن الحظ حليفناً، غداً مباراة جديدة وهي مباراة نهائية ونحن نحارب من أجل الفوز باللقب، وعلينا أن نقدّم مباراة جيدة للفوز بها».
يلهث نادي الإمارة الفائز بالمسابقة 4 مرات خلف لقبه الأول منذ عام 2017، حين فاز بالدوري للمرة الثامنة في تاريخه، يلاقي سان جيرمان صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (12) في المباراة بصفته وصيفاً للدوري، بما أن الأول أحرز أيضاً لقب الكأس.

باريس سان جيرمان
موناكو
الدوحة
قطر
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