السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!

برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!
4 يناير 2025 19:07

 
مراد المصري (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برشلونة يلجأ إلى «الخيار الأخير» لتسجيل أولمو!
فينيسيوس يعتذر لريال مدريد عن الطرد


أكد برشلونة اللجوء إلى المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، لحل أزمة رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجديد تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، إلا أنه سيطر للانتظار يومين قبل القيام بهذه الخطوة، وذلك بسبب إجازة نهاية الأسبوع يوم الأحد، ثم وجود يوم عطلة في إسبانيا يوم الاثنين، قبل استئناف العمل في المؤسسات الرسمية يوم الثلاثاء المقبل.
وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني «الليجا» بياناً رسمياً مشتركاً للتأكيد على رفض إعادة تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة، وأوضح البيان أن القرار جاء وفقاً لتفسير المادتين 130.2 و141.5 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تمنع اللاعب الذي تم إلغاء رخصته من الحصول على ترخيص في الموسم نفسه مع النادي نفسه الذي كان مرتبطاً به بالفعل.
وفي حال أصدر المجلس الأعلى للرياضة قراراً بالموافقة على طلب برشلونة استناداً على تفسير «الظرف القاهرة»، سيكون القرار إلزامية لاتحاد الكرة، وفي حال الرفض يتبقى أمام برشلونة خيار القضاء المدني.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
داني أولمو
آخر الأخبار
هنا الزاهد.. صيدلانية تخضع لـ «إقامة جبرية»
الترفيه
هنا الزاهد.. صيدلانية تخضع لـ «إقامة جبرية»
اليوم 19:45
نيوكاسل يعمق جراح توتنهام
الرياضة
نيوكاسل يعمق جراح توتنهام
اليوم 19:30
سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء
الأخبار العالمية
سلسلة من الزلازل تهز إثيوبيا وتؤدي إلى عمليات إجلاء
اليوم 19:19
برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!
الرياضة
برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!
اليوم 19:07
ضبط طنين من الكوكايين في ميناء فرنسي
الأخبار العالمية
ضبط طنين من الكوكايين في ميناء فرنسي
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©