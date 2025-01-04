برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!



مراد المصري (الاتحاد)



أكد برشلونة اللجوء إلى المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، لحل أزمة رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجديد تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، إلا أنه سيطر للانتظار يومين قبل القيام بهذه الخطوة، وذلك بسبب إجازة نهاية الأسبوع يوم الأحد، ثم وجود يوم عطلة في إسبانيا يوم الاثنين، قبل استئناف العمل في المؤسسات الرسمية يوم الثلاثاء المقبل.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني «الليجا» بياناً رسمياً مشتركاً للتأكيد على رفض إعادة تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة برشلونة، وأوضح البيان أن القرار جاء وفقاً لتفسير المادتين 130.2 و141.5 من اللائحة العامة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، والتي تمنع اللاعب الذي تم إلغاء رخصته من الحصول على ترخيص في الموسم نفسه مع النادي نفسه الذي كان مرتبطاً به بالفعل.

وفي حال أصدر المجلس الأعلى للرياضة قراراً بالموافقة على طلب برشلونة استناداً على تفسير «الظرف القاهرة»، سيكون القرار إلزامية لاتحاد الكرة، وفي حال الرفض يتبقى أمام برشلونة خيار القضاء المدني.