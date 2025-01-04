نيوكاسل يعمق جراح توتنهام



لندن (أ ف ب)



عمّق نيوكاسل جراح مضيفه توتنهام وهزمه 2-1، ليكبّده خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات، والعاشرة بالإجمال، في افتتاح المرحلة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي في كرة القدم.

وتجمّد رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما وصل نيوكاسل إلى 35 نقطة في المركز الخامس بفوزه الخامس توالياً في الدوري والسادس في جميع المسابقات.

سجّل دومينيك سولانكي (4) لتوتنهام، وأنتوني جوردون (6) والسويدي ألكسندر إيزاك (38) لنيوكاسل.

ودخل توتنهام المواجهة مثقلاً بالغيابات، وأبرزها للدوليين حارس مرماه الإيطالي جولييلمو فيكاريو، الأرجنتيني كريستيان روميرو، الهولندي ميكي فان دي فين، والإيطالي ديستيني أوديجي للإصابة، إضافة إلى الأوروجوياني رودريجو بنتانكور للإيقاف.

ورغم ذلك سرعان ما افتتح التسجيل، وبعد عرضية متقنة من الإسباني بيدرو بورو، تفوّق سولانكي على الدولي الهولندي سفن بوتمان، العائد من الإصابة للمشاركة للمرة الأولى منذ 11 مارس 2024، وحوّل الكرة برأسه إلى يسار الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا (4).

ولم يهنأ فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو بتقدمه سوى دقيقتين، وبعد ارتداد تمريرة لاعبه السويدي لوكاس بيرجفال بيد البرازيلي جولينتون، مرّر الأخير كرة إلى جوردن، ليسدد من مسافة قريبة إلى يسار الحارس براندون أوستن (6).

واحتسب الحكم الهدف، بعد تأكيد قراره من طرف حكم الفيديو المساعد (الفار)، وسط اعتراضات بوستيكوجلو ولاعبيه ومشجعي الفريق اللندني، ليترك بذلك جوردون بصمته للمباراة الخامسة توالياً في «البريميرليج» بتسجيله هدفين وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

وتابع نيوكاسل أفضليته، وكاد جوردن يسجّل بالطريقة عينها لكن أوستن تصدى (21)، قبل أن يخطئ إيزاك غير المُراقب المرمى المشرّع بشكل غريب، إثر عرضية جايكوب مورفي (32).

وعاد مورفي للصناعة بنفس الطريقة لإيزاك، لكن السويدي هذه المرة لم يخطئ، رغم أن عرضية زميله انحرفت قليلاً بعدما حاول الروماني رادو دراجوشين قطعها (38)، مسجّلاً بذلك للمباراة السابعة توالياً في الدوري (9 أهداف)، ورافعاً حصيلة أهدافه إلى 13.

وتصدّى دوبرافكا لتسديدة السنغالي باب ماتار سار التي تابعها الويلزي برينان جونسون، لكن القائم الأيمن ردها (55)، قبل أن يسدد جوردون من مسافة قريبة فوق المرمى (57).

وكاد البديل جيمس ماديسون يعيد اللقاء إلى نقطة الصفر، لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم الأيمن (81)، قبل أن يتصدّى دوبرافكا لرأسية سولانكي، إثر عرضية بورو (90+8).