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الرياضة

العربي يكتفي بـ «نقطة» أمام الحمرية في «دوري الأولى»

العربي يكتفي بـ «نقطة» أمام الحمرية في «دوري الأولى»
4 يناير 2025 20:06

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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اكتفى العربي متصدر «دوري الدرجة الأولى»، بنقطة التعادل أمام مضيفه الحمرية 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمرية بالشارقة، في انطلاق «الجولة 11» والتي شهدت فوز الفجيرة على مضيفه الإمارات 2-1، والجزيرة الحمراء على جلف أف سي 3-2، فيما تستكمل الجولة، الأحد، بمباريات الذيد وحتا، دبا ومجد، جلف يونايتد ومصفوت، فيما يغيب الظفرة «الوصيف»، ويونايتد بداعي الراحة.
وانتظر العربي حتى الشوط الثاني، لينجح في تحويل تأخره أمام مضيفه الحمرية، بهدف ألكسندر ديسانسيك في الدقيقة 13، إلى تعادل 1-1، بفضل هدف محمد ديوب في الدقيقة 57، ورفع العربي رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، مقابل 8 نقاط للحمرية «الحادي عشر».
وعلى ملعب الفجيرة، نجح «الذئاب» في اصطياد «الصقور» 2-1، بعدما حول تأخره بهدف ياجو ليوناردو في الدقيقة 4، إلى فوز 2-1، بعد هدفي باسط سيدو في الدقيقة 74، وسيدي حامد في الدقيقة 93، وشهدت المباراة طرد ياجو ليوناردو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 97، ورفع الفجيرة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة أمام الإمارات «السادس».

دوري الدرجة الأولى
فريق العربي
الحمرية
الفجيرة
الإمارات
الجزيرة الحمراء
الظفرة
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