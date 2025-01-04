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الرياضة

إنريكي: نتائج «أبطال أوروبا» ليست عادلة!

إنريكي: نتائج «أبطال أوروبا» ليست عادلة!
4 يناير 2025 20:33

 
الدوحة (أ ف ب)

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أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه يعمل «على تحقيق جميع أهدافه»، عندما يواجه موناكو في كأس الأبطال التي تقام على ملعب 974 المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة الأحد.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المواجهة «أنا مطمئن بالنسبة للنصف الثاني من الموسم، أحب ما أشاهده، وأرى الكثير من التطور في الأداء».
وأضاف متحدثاً عن النتائج المتأرجحة لنادي العاصمة في دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة، حيث يحتل المركز الخامس والعشرين من أصل 36 فريقاً يواجه خطر الخروج المبكر «للأسف لم تكن النتائج عادلة في دوري أبطال أوروبا، وتلك هي كرة القدم، رغم ذلك يعجبني تطور الفريق، وأعتقد أن عقليتنا تواصل إنجاز المزيد والتحسن بجميع الأوجه».
ويواجه سان جيرمان بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في كأس الأبطال (12)، موناكو الذي حل وصيفاً له في «ليج1» والفائز بالمسابقة 4 مرات، حيث يلهث خلف لقبه الأول منذ عام 2017، حين فاز بالدوري للمرة الثامنة في تاريخه.
وعمّا إذا كان اتخذ القرار النهائي بشأن إشراك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، أو الروسي ماتفي سافونوف، قال إنريكي (54 عاماً): «غداً سأقرر بشأن جميع اللاعبين الذين سيشاركون، بما في ذلك الحارس، وسنرى بعد تمارين اليوم، أملك ثقة بجميع اللاعبين».
وكان دوناروما تعرّض لإصابة قوية في وجهه، في الفوز على موناكو 4-2، في مباراة مقدمة من المرحلة السادسة عشرة في 18 ديسمبر، فحلّ بدلاً منه سافونوف الذي صد ركلتين ترجيحيتين في الفوز على لنس 4-3 (الوقت الأصلي 1-1).
وأشار إنريكي إلى أنه يملك ذكريات جميلة عن قطر، عندما كان مدرباً لمنتخب بلاده في مونديال 2022، لكنه لم يخض أي مباراة على ملعب 974.
من ناحيته، قال المدافع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق الباريسي: «نحن نعرف جميعاً أن الأهم يأتي في النصف الثاني من الموسم، على الرغم من خوضنا الكثير من المباريات في النصف الأول، ولكن المباريات المهمة هي الآن، وستحدد لقب الدوري ودوري الأبطال وهي أمامنا».

باريس سان جيرمان
موناكو
لويس إنريكي
الدوحة
قطر
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