السبت 4 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يكتسح وستهام ب «رباعية»

مانشستر سيتي يكتسح وستهام ب «رباعية»
4 يناير 2025 21:12

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نيوكاسل يعمق جراح توتنهام
رياح التغيير لم تهب على مانشستر يونايتد!


اكتسح مانشستر سيتي ضيفه وستهام 4-1، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد وستهام عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة عن طريق هدف عكسي سجله فلاديمير كوفال لاعب وستهام في مرمى فريقه، قبل أن يضيف إيرلنج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 42.
وفي الدقيقة 55 عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له، والثالث لمانشستر سيتي، وبعده بثلاث دقائق سجل فيل فودين الهدف الرابع، فيما سجل نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لوستهام في الدقيقة 71.
وفي مباراة أخرى، واصل تشيلسي نزف النقاط، وسقط في فخ التعادل مع مضيفه كريستال بالاس 1/1.
تقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 14، قبل أن يدرك جان فيليب ماتيتا التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 82، ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث، والذي يلعب يوم الاثنين مع مضيفه وولفرهامبتون، وبفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الثاني، والذي يلعب مع مضيفه برايتون.
على الجانب الآخر، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى فاز أستون فيلا على ضيفه ليستر سيتي 2-1، وتقدم أستون فيلا عن طريق روس باركلي في الدقيقة 58، لكن ستيفي مافيديدي سجل هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 63.
وفي الدقيقة 76 سجل ليون بايلي الهدف الثاني لأستون فيلا.
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
من جانبه، حقق برينتفورد فوزاً كبيراً على مضيفه ساوثهامبتون 5- صفر، وسجل كيفن شايد الهدف الأول في الدقيقة السادسة، فيما تكفل بريان مبويمو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وبعد ذلك بسبع دقائق أضاف اللاعب ذاته الهدف الثالث من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل كيني لويس بوتر الهدف الرابع لبرينتفورد، وبعده بدقيقتين سجل يوان ويسا الهدف الخامس. ورفع برينتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير.
وفاز بورنموث على ضيفه إيفرتون 1 - صفر، ضمن منافسات الجولة 20 أيضاً وسجل ديفيد بروكس الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 77 ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 17 نقطة في المركز السادس عشر. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
وستهام
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
محمد بن زايد يهنئ  الملك حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ«خليجي 26»
علوم الدار
محمد بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى بفوز البحرين بـ«خليجي 26»
اليوم 22:46
حريق بمركز تجاري في دالاس يسفر عن نفوق مئات الحيوانات
الأخبار العالمية
حريق بمركز تجاري في دالاس يسفر عن نفوق مئات الحيوانات
اليوم 22:12
اليافعي يحصد بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»
الرياضة
اليافعي يحصد بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»
اليوم 21:48
وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يتوج الفائزين في «غياثي للصيد بالصقور»
الرياضة
وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يتوج الفائزين في «غياثي للصيد بالصقور»
اليوم 21:46
مصر: كشف أثري جديد في سقارة
الترفيه
مصر: كشف أثري جديد في سقارة
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©