وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يتوج الفائزين في «غياثي للصيد بالصقور»



منطقة الظفرة (الاتحاد)



حلق «الصارم» لعمر حمد عتيق العامري، بلقب شوط الجير بيور فرخ، فئة العامة الملاك، في انطلاق منافسات اليوم الرابع من مسابقة غياثي للصيد بالصقور، وحل ثانياً «أطلس» لبطي أحمد بن مجرن، فيما جاء ثالثاً «الضبح» لمبارك سلطان النيادي.

وذهب لقب شوط الجير بيور فرخ، فئة العامة الملاك إلى الصقر «94» لعبدالله راشد المنصوري، وتبعه «كدريه» لبطي أحمد بن مجرن، و«جي 2» لعمران فالح النعيمي.



واختتمت منافسات اليوم الرابع بإقامة شوط الجير بيور وقرموشة جير جرناس، فئة العامة الملاك، والذي فاز بلقبه الصقر «المشاغب» لسيف عبد الله بن خرباش، وتبعه «غارة» لمحمد مبارك الهاجري، والصقر «اتش 82» لحسن إسماعيل الهاشمي.



توج الفائزين في الأشواط الثلاثة، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيد درويش المزروعي، عضو لجنة تنظيم المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، وحميد راشد المنصوري، رئيس لجنة مسابقة غياثي للصيد بالصقور، وسط فرحة كبيرة من الحضور، سواء الذين شاركوا في المنافسات، أو من عشاق رياضة الصيد بالصقور.