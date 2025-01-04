اليافعي يحصد بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»



الشارقة (وام)



اختتمت على شاطئ خورفكان الجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»، ضمن مهرجان خورفكان البحري الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

وحقق سالم اليافعي المركز الأول في البطولة، وحل ثانياً عبيد مبارك، وكلاهما من فريق مبارك مارين، وحل ثالثاً خالد محمد الزرعوني من فريق الشارقة.

وفي الختام كرم الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، يرافقه أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الفائزين، كما تم تكريم الإماراتية علياء فيروز، تقديراً لمشاركتها في البطولة، كونها أول إماراتية تشارك في هذه الفئة.



وقال أحمد الحوسني إننا نعتز في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بتنظيم البطولة، جزءاً من مهرجان خورفكان البحري الذي يعكس حرصنا المستمر على دعم وتطوير الرياضات البحرية في الإمارات.

وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة قوية من أفضل المتسابقين المحليين والدوليين، مما يعكس مكانة الإمارات وجهة رياضية رائدة في المنطقة، مؤكداً نجاح البطولة والذي يبرز الالتزام بتوفير منصات رياضية متميزة تعزز من روح المنافسة والتعاون بين عشاق الرياضات البحرية.