العين والشارقة.. «القمة الكلاسيكية» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق اليوم «الجولة الـ11» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، تتجه فيها الأنظار إلى «القمة الكلاسيكية» بين العين والشارقة، ولقاء «الديربي» بين شباب الأهلي والنصر، وهما المباراتان اللتان ترسمان الكثير من ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم، فيما يتطلع الجزيرة إلى التعويض في لقاء محفوف بالمخاطر أمام البطائح، وينشد كلباء وعجمان الاستمرارية في حصد النقاط في المباراة بينهما.

ويتوجه الشارقة متصدر الترتيب الحالي برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، إلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، للقاء «الزعيم» الباحث عن البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، ويملك 18 نقطة من 9 مباريات، ويدرك أهمية النقاط الثلاث التي من شأنها أن تمنحه دافعاً أكبر للتقدم في الترتيب. ويتسلح «الزعيم» بسجله الإيجابي أمام «الملك» مؤخراً، حيث لم يخسر في آخر 5 مواجهات بينهما، حقق خلاها الفوز مرتين والتعادل 3 مرات.

ويعتبر كايو لوكاس هداف مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، وسجل اللاعب للفريقين 8 أهداف، بواقع 7 أهداف مع الشارقة وهدف مع العين، يليه لابا برصيد 7 أهداف.

ويتطلع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 9 مباريات، إلى مواصلة الضغط على «الملك» في صراع صدارة الترتيب، إلا أنه يدرك أن المهمة أمام النصر لن تكون سهلة، وذلك رغم فوزه عليه بهدفين على استاد راشد، قبل أن يتعادل الفريقان 5-5 في لقاء الإياب ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مما يعني أن اللقاء الثالث بينهما خلال هذه الفترة المتتالية سيحمل المزيد من الترقب والمتعة.

والتقى الفريقان 30 مرة في «دوري المحترفين»، ويتفوق «الفرسان» بإجمالي 15 انتصاراً مقابل فوز النصر 5 مرات، والتعادل في 10 لقاءات، فيما حقق النصر فوزاً وحيداً على استاد راشد، مقابل التعادل 7 مرات والخسارة في 7 مباريات.

ويسعى الجزيرة للعودة إلى «درب» النتائج الإيجابية، عندما يتوجه للقاء البطائح على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ويدرك «فخر أبوظبي» أنه بحاجة للتركيز أمام «الراقي» الذي سبق أن خسر أمامه على الملعب نفسه في لقاء إياب الدور الأول ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأيضاً في آخر لقاء بينهما بالدوري في الموسم الماضي.

وتعتبر هذه المواجهة ذات شهية تهديفية مرتفعة بين الفريقين، بإجمالي 19 هدفاً في 4 مباريات سابقة، بمعدل 4.7 هدف للمباراة الواحدة.

ويدخل كلباء وعجمان المباراة بينهما على استاد كلباء، مع رغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث.

وفي 14 لقاءً سابقاً بينهما في «دوري المحترفين»، حقق «البرتقالي» الفوز 8 مرات، مقابل 4 انتصارات لـ«النمور»، واللافت أن وليد أزارو سجل آخر 8 أهداف لعجمان أمام كلباء، وهو هداف هذه المواجهات بهذا الرصيد من الأهداف.