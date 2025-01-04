البحرين بطل كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه



معتز الشامي (أبوظبي)



تُوج منتخب البحرين بلقب كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، بالفوز على شقيقه العُماني 2-1، في المباراة النهائية للبطولة في الكويت، ليرفع «الأحمر» رصيده إلى لقبين بعد الأول في «نسخة 2019» بالدوحة.

وسجل هدفي البحرين، محمد مرهون من ضربة جزاء في الدقيقة 78، ومحمد المسلمي مدافع عُمان بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 79، بينما أحرز هدف عُمان عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 17.

لعب عُمان بتحفظ دفاعي في بداية الشوط الأول أمام هجمات البحرين، وشهدت الدقيقة 13 هجمة للبحرين انتهت بتسديدة من الحميدان، وأحرز منتخب عُمان هدف التقدم، بعدما تلقى عبد الرحمن المشيفري كرة عرضية من ركنية، حولها رأسية في شباك البحرين على يسار الحارس إبراهيم لطف الله في الدقيقة 17.

وبعد الهدف تبادل المنتخبان الهجمات، وكاد علي مدن أن يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن تسديدته مرت بجوار المرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم عُمان بهدف.

وفي الشوط الثاني، تراجع منتخب عُمان للدفاع مقابل ضغط البحرين، من أجل إدراك التعادل، وفي الدقيقة 73 أطلق عبدالله الخلاصي كرة من مسافة بعيدة بتسديدة قوية، مرت فوق مرمى فايز الرشيدي حارس عُمان.

وحصل محمد مرهون على ضربة جزاء في الدقيقة 78 ترجمها إلى هدف التعادل، وفي غضون دقيقة ونصف دقيقة فقط قلب منتخب البحرين النتيجة لمصلحته بالهدف الثاني الذي جاء بـ «نيران صديقة» عندما لعب محمد مرهون عرضية تحولت من قدم محمد المسلمي قائد منتخب عُمان إلى داخل الشباك في الدقيقة 79.