تألق فرسان الإمارات في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات اليوم الثاني من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز التي تم تخصيصها لجولة التمايز، ولفئة النجمتين بمواصفات المرحلتين على حواجز 140 سم، تألقاً واضحاً من فرسان الإمارات، وحصولهم على المراكز الأولى.

وتقام البطولة حالياً في نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة أكثر من 300 فارس وفارسة من 40 دولة.

وخلال منافسات الجولة الواحدة للتمايز والتي أُقيمت على حواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، تنافس فيها 81 فارساً وفارسة، نجح منهم 15 في إكمال الجولة من دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة للتمايز، وأكملها 8 فرسان من دون خطأ أيضاً.

وبفارق التوقيت، جاء في الصدارة الفارس الإماراتي الناشئ مبخوت عويضة الكربي، فيما جاء ثانياً الفارس السوري هشام غريب، وحل ثالثاً الفارس الإيراني فرهانج صادقي.

وفي الجولة ذاتها مع حواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، تنافس 69 فارساً وفارسة، أكمل هذه الجولة 11 فارساً من دون خطأ، ونجح منهم 6 فرسان في تجاوز جولة التمايز من دون خطأ.

وبفارق الزمن، أحرز المركز الأول الفارس السوري أسامة الزبيبي، وجاء ثانياً الفارس الإماراتي محمد عبدالله الكميتي، وتلاه ثالثاً الفارس الإيراني فرهانج صادقي.

وضمن منافسات المرحلتين على حواجز الـ140 سم، تنافس 60 فارساً وفارسة، ونجح 20 فارساً في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وجاء في الصدارة الفارس السعودي رمزي الدهامي، وثانياً الفارس الإماراتي محمد حمد الكربي، وثالثاً الفارس الإماراتي محمد شافي الرميثي.

وفي منافسات الشباب، شارك 13 فارساً وفارسة، ونجح منهم 5 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز وأكملها 3 فرسان من دون خطأ هم أصحاب المراكز الأولى، وبفارق الزمن توجت الفارسة البريطانية ليلي آتوود، بالمركز الأول، وجاء بالمركز الثاني الفارس الأوزبكي عبد الرخمون فيروزفتش، فيما أحرزت المركز الثالث الفارسة البولندية أميليا موسيسكا.

وضمن المنافسات التأهيلية لفئة الشباب من الجولة الواحدة مع جولة التمايز تنافس 12 فارساً، نجح منهم 3 فرسان في الانتقال إلى جولة التمايز، وانفرد المتصدر الفارس عزوني في إكمال التمايز من دون خطأ، ونال المركز الثاني الفارس الإماراتي الشاب عبدالله حمد الكربي، ونالت المركز الثالث الفارسة اليونانية أفروديت جليكي. وفي منافسات بطولة الخيول الصغيرة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز للخيول بعمر 5 سنوات على حواجز ارتفاعها 115 سم، والخيول عمر 6 سنوات على حواجز الـ120 سم، تنافس 34 خيلاً على أرضية الميدان الثاني، 9 منها عبرت إلى جولة التمايز، ونجحت 4 خيول في إكمال التمايز من دون خطأ. وجاء في المركز الأول الفارس الإماراتي عبدالعزيز المرزوقي، وثانياً الفارس الألماني ياسين الزبيبي، وثالثاً الفارس الإماراتي محمد الكربي.