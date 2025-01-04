نابولي.. صدارة بـ «ثلاثية» في «مباراة حزينة»!



روما (أ ف ب)

استفاد نابولي على أكمل وجه من غياب أتالانتا عن مبارياته نهاية عطلة الأسبوع لانشغاله بالكأس السوبر كي يتربع وحيداً على الصدارة، وذلك بخروجه منتصراً بنتيجة كبيرة من الاختبار الأول للعام الجديد على حساب مضيفه القوي فيورنتينا 3-0 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب أنتونيو كونتي اللقاء، وهو في الوصافة بفارق الأهداف خلف أتالانتا الذي عاد من السعودية خالي الوفاض، بعد خسارته أمام الإنتر بطل الدوري في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر 2-0.

ونتيجة إرجاء مباراة أتالانتا مع يوفنتوس في هذه المرحلة إلى 14 الشهر الحالي، سيخرج نابولي من عطلة نهاية الأسبوع في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني، خصمه في المرحلة الحادية والعشرين التي يليها اختباران شاقان أيضاً ضد يوفنتوس وروما.

ورغم افتقاد خدمات نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لإرهاق عضلي، وماتيو بوليتانو بسبب إصابة في ربلة الساق، عاد نابولي من فلورنسا بانتصاره الرابع توالياً، فيما استمرت معاناة «فيولا» في الآونة الأخيرة، وبقي من دون انتصار للمرحلة الرابعة توالياً، وذلك بعد سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية.

وغاب كونتي عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة بسبب وفاة طفل مقرب من الفريق كان يعاني من مرض عضال، وذلك بحسب ما كشف مساعده كريستيان ستيليني لشبكة «دازون» للبث التدفقي، قائلاً «نحن سعداء جداً بالفوز، لكن في الوقت ذاته متأثرون بخسارة كبيرة اليوم، طفل مقرب منا جميعاً كان مريضاً، وتلقينا الخبر بعد الظهر بأنه فارق الحياة».

وتابع «لم يشعر المدرب أنه جاهز لحضور المؤتمر الصحفي، لكننا نريد أن نبعث رسالة تشجيع لكل العائلات التي تعاني هذا النوع من الأمراض المدمرة».

وعن الفوز، قال إنه «إشارة هامة جداً على العمل الدؤوب الذي يقوم به شباننا، ونحن فخورون جداً بما يقومون به، جمعنا 44 نقطة في 19 مرحلة، وهذا ما لم نكن نتخيله حين بدأنا الموسم، لا يسعنا سوى تهنئة اللاعبين مع الأمل بالمواصلة على هذا المنوال».

واستمرت عقدة فيورنتينا على أرضه أمام نابولي، حيث لم يفز في «أرتيميو فرانكي» منذ 29 أبريل 2018 حين انتصر بثلاثية نظيفة سجلها لاعب نابولي الحالي الأرجنتيني جيوفاني سيميوني.

وبالهزيمة الثالثة في المراحل الأربع الأخيرة، تجمد رصيد فريق المدرب رافاييلي بالادينو عند 32 نقطة في المركز الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته ضد الإنتر.

ويدين نابولي بالانتصار الرابع عشر للموسم إلى الوافدين الجدد البرازيلي دافيد نيريش والبلجيكي روميلو لوكاكو والأسكتلندي سكوت ماكتوميناي الذين سجلوا الأهداف.

وافتتح نيريش التسجيل بهدفه الثاني بقميص الفريق الجنوبي، بعد تمريرة من لوكاكو (29) في شوط أول ألغي خلاله هدف لصاحب الأرض عبر مويس كين بسبب لمسة يد على لاعب يوفنتوس السابق (35).

وفي الشوط الثاني، عزز لوكاكو تقدم الضيوف من ركلة جزاء انتزعها الكاميروني فرانك أنجيسا من الأرجنتيني ماتياس مورينو (54)، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف بقميص فريقه الجديد، قبل أن يوجه ماكتوميناي الضربة القاضية لأصحاب الأرض بالهدف الثالث، بعد خطأ دفاعي أولاً من البرازيلي دودو الذي فقد توازنه، وسمح لأنجيسا بالتوغل على اليسار، ثم من بييترو كومتسو الذي فشل في اعتراض العرضية الموجهة باتجاه لوكاكو، ووضع الكرة أمام لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق ليسددها في الشباك (68).

واكتفى إمبولي بنقطة من مباراته ومضيفه فينيتسيا التاسع عشر قبل الأخير بالتعادل معه بهدف لسيباستيانو إسبوزيتو (32) مقابل هدف للفنلندي جويل بوهيانبالو (5)، رافعاً رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً، مقابل 14 نقطة لمنافسه.