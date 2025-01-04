أرسنال يرفض الاقتراب من قمة «البريميرليج»



لندن (د ب أ)



أهدر أرسنال فرصة تضييق الخناق على المتصدر ليفربول، بعدما أجبره مضيفه برايتون على التعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، والذي لديه مباراة مؤجلة، ويلعب أمام ضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، رفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر. وتقدم أرسنال عن طريق إيثان نوانيري في الدقيقة 16، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدف التعادل لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 61 .

وبدأ أرسنال المباراة مهاجماً منذ الدقائق الأولى، وحاول مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس سد الفراغ الذي تركه غياب الألماني كاي هافيرتز، ومواصلة تألقه في المباريات الأخيرة، وسدد كرة تصدى لها بارت فيربروجين، حارس برايتون، في الدقيقة التاسعة، لكن أرسنال نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب الشاب إيثان نوانيري، الذي انطلق بالكرة من الجهة اليمنى، ليسددها في شباك فيربروجين، مسجلاً أول أهداف المباراة.

وبعد الهدف اندفع أرسنال محاولاً تسجيل هدف ثانٍ، وانطلق هجومه بحثاً عن شباك برايتون، فيما بادله الفريق المضيف الهجمات، محاولاً تشكيل خطورة على مرمى ديفيد رايا، الذي تألق في العديد من الفرص الخطيرة.

واتسمت المباراة بالتدخلات البدنية القوية بين اللاعبين، وانحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ممهداً الطريق نحو نهايته بتقدم أرسنال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تحسن مستوى برايتون على المستوى الهجومي، وأجبر رايا على إخراج أفضل ما لديه في العديد من الفرص، حيث تصدى الحارس الإسباني لكرات خطيرة من المهاجم جواو بيدرو، والجناح كارو ميتوما.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لبرايتون في الدقيقة 61، بعد تدخل من مدافع أرسنال، ويليام صاليبا، مع جواو بيدرو، مهاجم برايتون، ليترجمها الأخير بنجاح في شباك رايا مسجلاً هدف التعادل.

وأصبح برايتون الطرف الأخطر بعدما نجح في تسجيل هدف التعادل، وانطلق جناحه يانكوبا مينتيه من الجهة اليمنى، وسدد كرات قوية تصدى لها راية، ولعب كرات عرضية خطيرة تكفل دفاع أرسنال بإبعادها.

على الجانب الآخر، لم يقدم أرسنال المستوى المأمول على المستوى الهجومي، وفشل جناحه البديل جابرييل مارتينلي في تأمين الفرص اللازمة للمهاجم جابرييل خيسوس، الذي خضع لرقابة لصيقة من دفاع برايتون. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1-1.