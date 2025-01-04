الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس إسبانيا

برشلونة يبلغ ثمن نهائي كأس إسبانيا
5 يناير 2025 00:29


مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يصطدم بـ «إجازة يومين» في أزمة أولمو!
برشلونة يلجأ إلى «الخيار الأخير» لتسجيل أولمو!


تنفّس برشلونة الصعداء وسط أزمته برفض تسجيل لاعبه الدولي داني أولمو، وإمكانية مغادرته النادي مجاناً، بفوزه الكبير والسهل على مضيفه باربسترو من الدرجة الرابعة 4-0، في دور الـ32 من كأس إسبانيا لكرة القدم.
سجّل إريك جارسيا (21)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 و47) وبابلو توري (56) أهداف الفريق الكاتالوني.
وغاب أولمو الذي رفض الاتحاد الإسباني، ورابطة الدوري والقضاء إعادة تسجيله للنصف الثاني من الموسم، مثل زميله المهاجم البرازيلي باو فيكتور، عن المباراة.
وعاد فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى سكة الانتصارات، بعد خسارتين أمام أتلتيكو مدريد وليجانيس في الدوري، ما أدى إلى ابتعاده خمس نقاط عن ريال مدريد المتصدر وثلاث عن أتلتيكو الذي لعب مباراة أقل.
ويسافر برشلونة إلى جدة السعودية للقاء أتلتيك بلباو في نصف نهائي الكأس السوبر الأربعاء، وفي حال تأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 12 يناير، سيلعب مع الفائز من مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وريال مايوركا اللذين سيلعبان الخميس.
وسقط إشبيلية أمام ألميريا من الدرجة الثانية 1-4، فيما فاز أوساسونا 2-1 على تينيريفي من الدرجة الثانية أيضاً، حيث يلعب هويسكا الذي خسر أمام ريال بيتيس 0-1.

إسبانيا
كأس إسبانيا
برشلونة
ليفاندوفسكي
داني أولمو
آخر الأخبار
ضباط شرطة قرب نُصب تذكاري مؤقت لضحايا العملية الإرهابية في نيو أورليانز (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء: هجوم نيو أورليانز يؤكد استمرار إرهاب «داعش»
5 يناير 2025
فلسطيني يجلس وسط الدمار في حي الشجاعية بمدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: حظر إسرائيل مساعدتنا للفلسطينيين اقترب
5 يناير 2025
استئناف الرحلات الداخلية في 18 ديسمبر الماضي من مطار دمشق إلى حلب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطار دمشق يعلن استئناف الرحلات الدولية الثلاثاء
5 يناير 2025
جماعة «الحوثي» شرّدت عشرات آلاف الموظفين منذ انقلابها ضد الشرعية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مساعٍ «حوثية» لإقصاء 250 ألف موظف حكومي
5 يناير 2025
لبناني قرب مبنى مدمر في الضاحية الجنوبية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر» تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان
5 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©