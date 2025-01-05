البحرين صاحب ثاني «أسرع ثُنائية» بين «أبطال الخليج»



عمرو عبيد (القاهرة)



حصد منتخب البحرين لقبه الثاني في تاريخ كأس الخليج، ليكون صاحب ثاني «أسرع ثانية» بين الأبطال، بالتساوي مع العراق، حيث كان «الأحمر» على موعد مع التتويج الأول عام 2019 في نسخة «خليجي 24»، وبعد بطولتين فقط، وعبر 5 سنوات، نجح مرة أخرى في استعادة الكأس للمرة الثانية، في «خليجي 26»، ليحتل المرتبة الثانية في تلك القائمة الخاصة التي يتزعمها بالطبع منتخب الكويت.

وحصل «الأزرق» الكويتي على لقبين متتاليين، خلال البطولات الأولى التاريخية في كأس الخليج، إذ جمع «الثُنائية المُبكرة» في بطولتي «خليجي 1» و«خليجي 2»، عامي 1970 و1972، قبل أن يُتبعهما باللقبين الثالث والرابع توالياً أيضاً، وهو ما لم يكرره أي منتخب آخر، ليحتل «الأزرق» المرتبة الأولى بين المنتخبات صاحبة «الثُنائية الأسرع» في تاريخ الألقاب، منفرداً وحده بلا منازع.

وتساوى «الأحمر» البحريني مع العراق في المرتبة الثانية بتلك القائمة، بنفس الفارق الزمني بين أول لقبين، حيث تُوّج «أسود الرافدين» للمرة الأولى في عام 1979 خلال استضافته «خليجي 5»، وعاد بعد خمس سنوات وبعد بطولتين أيضاً، ليحصد لقبه الثاني في عام 1984 بنسخة «خليجي 7».

وتساوى الإمارات والسعودية في المرتبة الثالثة، بقائمة «أسرع الثُنائيات»، حيث كان الفارق 3 نُسخ بين التتويج الأول، والحصول على اللقب الثاني لكل منهما، لكن حسب اختلاف ظروف ومواعيد إقامة البطولات وقتها، جمع «الأبيض» الثُنائية خلال 6 سنوات، بينما بلغت الفترة 8 سنوات لـ«الأخضر»، الذي فاز بلقبي «خليجي 12» و«خليجي 15» بين 1994 و2002، في حين تُوّج منتخبنا بكأسي 2007 و2013 في بطولتي «خليجي 18» و«خليجي 21».

وجاء منتخب عُمان في المرتبة الرابعة بـ«الثُنائية» التي جمعها بين 2009 و2018، في بطولتي «خليجي 19» و«خليجي 23»، بفارق 4 نُسخ بين لقبيه، بينما كانت «ثُنائية» قطر الأكثر تباعداً، رغم نجاحه في كسر احتكار الكويت والعراق ألقاب البطولة، للمرة الأولى عام 1992، إلا أنه انتظر 12 عاماً عبر 6 نُسخ ليفوز باللقب للمرة الثانية، بين «خليجي 11» و«خليجي 17».

