أتلتيكو مدريد يُعادل «السلسلة الأطول»!



مدريد (رويترز)



سجل القائد أنطوان جريزمان هدفاً في الشوط الأول، ليقود أتلتيكو مدريد إلى الفوز 1-صفر على ماربيا المنافس في الدرجة الثالثة، في دور 32 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ليحقق فريق العاصمة فوزه 13 توالياً في كل المسابقات.

ويعادل أتلتيكو بهذا أطول سلسلة انتصارات متتالية في مباريات رسمية في تاريخ النادي، كما أنها أفضل مسيرة مظفرة بقيادة مدربه دييجو سيميوني مع أتلتيكو منذ 2013.

وأحرز جريزمان هدف المباراة الوحيد بعد 16 دقيقة، مستغلاً كرة مرتدة من حارس ماربيا الذي تصدى لمحاولة من جوليانو سيميوني من مسافة قريبة.

وظن رودريجو دي بول أنه ضاعف تقدم أتلتيكو في بداية الشوط الثاني، لكن الحكم ألغى هدفه بداعي وجود لمسة يد، بينما ارتدت تسديدة كونور جالاجر من إطار المرمى، بعد مرور ساعة من المباراة.

وهيمن الفريق الزائر على المباراة، وكان من الممكن أن يحقق نتيجة أكبر، لكنه افتقد للدقة في اللمسة الأخيرة، فيما قدم ماربيا أداءً أفضل في الشوط الثاني.

ويستضيف أتلتيكو منافسه أوساسونا يوم الأحد المقبل في دوري الدرجة الأولى، حيث يحتل فريق العاصمة المركز الثاني برصيد 41 نقطة من 18 مباراة بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الذي خاض 19 لقاءً.