الجيش يقترب من «إقصائية الأبطال» بعد 37 عاماً!

مكناس (أ ف ب)



حقق الجيش الملكي المغربي فوزه الثاني، وانفرد بصدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه مانييما أونيون الكونغولي 2-0، مستفيداً من الفوز الأول الذي حققه مواطنه الرجاء الرياضي، إذ جاء على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1-0.

وبعدما بدأ مشواره بالفوز على الرجاء بالذات 2-0، اكتفى الجيش الملكي بالتعادل في الجولتين التاليتين مع ماميلودي صن داونز على أرضه، ثم مانييما أونيون بنتيجة واحدة 1-1، قبل أن يحقق انتصاره الثاني بفضل هدفين سجلهما خالد أيت أورخان (12) وأمين زحزوح (3+45).

وبذلك، رفع بطل عام 1985 رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام صنداونز الذي مني بهزيمة أولى، وجاءت على يد الرجاء بهدف سجله بنعيسى بنعمر (2+45)، في لقاء شهد طرد باتهوسي جوري أوباس (40) وخوليسو موداو (5+90) من الضيوف ومروان زيلا (80) من الجهة المقابلة.

واقترب زعيم الأندية المغربية من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد 37 عاماً، وتحديداً منذ عام 1988، علماً أنه أول نادٍ مغربي حقق اللقب.

وتكتل الفريق الضيف في منطقته منذ بداية اللقاء، مما صعّب على الفريق العسكري اختراق الدفاعات الكونغولية الديموقراطية.

وافتتح أورخان التسجيل متابعا كرة ارتدت إليه من أحد مدافعي مانييما (12).

وبحث الفريق الزائر عن التعادل، حيث هدد مرمى الحارس المخضرم أنس الزنيتي بعدة محاولات ضعيفة، قبل أن يعزز زحزوح تقدم الجيش من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة (45+3).

وسدد لاعب الضيوف جافتي كيتامبالا كرة باتجاه المرمى المشرع، إثر الخروج الخاطئ للحارس أيوب الخياطي من مرماه، إلا أن الأنغولي تو كارنيرو أبعد الكرة من على خط المرمى (68).

وبفوزه الأول، أنعش الرجاء، الفائز باللقب ثلاث مرات، لكن آخرها يعود إلى عام 1999، حظوظه بالتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي يبلغه صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعات الأربع، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف ضيفه مع بقاء جولتين على النهاية.

ودخل فريق «النسر الأخضر» اللقاء باحثاً عن الفوز دون سواه، وكانت نقطة التحول في الدقيقة 40، عندما رفع الحكم الموريتاني عبد العزيز محمد البطاقة الحمراء بوجه المدافع باتوسي أوباس (40)، واستغل أصحاب الأرض النقص العددي لافتتاح التسجيل عبر بن عمر من تسديدة قوية، إثر تمريرة متقنة من يوسف بلعمري (45+2).

وستكون المواجهة التالية مغربية ضد الجيش الملكي السبت المقبل، قبل أن يختتم مشواره على أرضه أمام مانييما أونيون في 19 الحالي، في يوم لقاء مواطنه مع مضيفه صن داونز.

وفي المجموعة الأولى، تعرض مازيمبي الكونغولي، ثاني أكثر الفرق إحرازاً للقب خلف الأهلي المصري، ومشاركة مع مواطن الأخير الزمالك (5 مقابل 12)، لهزيمة ثانية وبقي من دون فوز بسقوطه على أرض يانج أفريكانز التنزاني 1-3، في ضربة قاسية لحظوظه بالتأهل.

ويقبع مازيمبي في ذيل المجموعة بنقطتين مقابل 4 ليانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثالث بنفس نقاط مولودية الجزائر الثاني الذي يتواجه الأحد مع الهلال السوداني المتصدر بتسع نقاط كاملة.

وخلط أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أوراق المجموعة الثالثة، إثر فوزه على ستاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية في جوهانسبورج، تعاقب على تسجيلها ريليبولي موفوكينج (22) وباتريك ماساونجانواي (50) والناميبي ديون هوتو (85).

وتصدر أورلاندو المجموعة بثماني نقاط أمام الأهلي المصري حامل اللقب (7 نقاط) وشباب بلوزداد ثالثا بست نقاط وستاد أبيدجان رابعاً بنقطة.

وكان بلوزداد أنزل بالأهلي الخسارة الأولى بعد 27 مباراة متتالية من دون هزيمة في دوري الأبطال 0-1 في افتتاح الجولة الرابعة.