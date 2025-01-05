«نقطة» تمنح ليل «الرابع»



باريس (أ ف ب)



صعد ليل إلى المركز الرابع، بتعادله مع ضيفه نانت 1-1، في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدّم ليل الذي وصلت سلسلة عدم الهزيمة لديه إلى 18 مباراة متتالية، بالهدف الأول عبر السويدي جابريال جودموندسون، بعدما تابع تسديدة من ريمي كابيلا ارتطمت بالقائم الأيمن (40).

وعادل ماتيس أبلين النتيجة من ركلة جزاء تحصل عليها «البديل» المصري مصطفى محمد (70)، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا للكاميروني إيجنياتيوس جاناجو بداعي التسلل (48).

ورفع ليل رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما جمع نانت بتعادله السادس نقطته الـ15 في المركز الخامس عشر مؤقتاً.

وأهدى لاعب الوسط المغربي «البديل» خليل فياض فريق ليون فوزاً متأخراً على مونبلييه متذيل الترتيب 1-0، بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 91.

وصعد ليون إلى المركز الخامس بـ28 نقطة بفارق هدفين عن ليل، فيما ازدادت مهمة مونبلييه بالبقاء تعقيداً بخسارته الـ11 في الدوري، مع تجمد رصيده عند 9 نقاط.

وقاد النرويجي إيريك هورنيلاند مدرب سانت إتيان الجديد، والمهاجم الغاني أوجوستين بواكي، فريقهما إلى فوزه الأول، بعد أربع خسائر، وجاء على حساب ضيفه رينس 3-1.

وهذه المباراة الأولى لهورنيلاند الذي خلف أوليفييه دالوجليو، بعد أول حصة تدريبية له في 29 ديسمبر.

وكان لوران يوار، مدير مركز تدريب سانت إتيان، تولى مهمة المدرب في الخسارة أمام مرسيليا 0-4 في دور الـ32 من الكأس، في سلسلة من أربع خسائر متتالية، ثلاث منها في الدوري أدت إلى إقالة دالوجليو.

وبعدما افتتح الياباني كيتو ناكامورا التسجيل لرينس (42)، أدرك بواكي في مباراته التاسعة في الدوري وهدفه الأول التعادل بتسديدة من داخل المنطقة، بعد عرضية من ميكايل ناد (50).

وبعد سبع دقائق، سجل بواكي الثاني، إثر هجمة مرتدة وصلت إلى البلجيكي لوكا ستاسان الذي لعب عرضية إلى الغاني، راوغ لاعباً وسددها إلى يسار المرمى (57).

وأكّد ستاسان فوز فريقه بالهدف الثالث بعد مجهود فردي جميل (80).

ورفع سانت إتيان بفوزه الخامس في الدوري، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً، فيما توقف رصيد رينس عند 20 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً أيضاً.