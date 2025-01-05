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الرياضة

أوساكا.. «الصدمة المروعة» في «الحاجز الأخير»!

أوساكا.. «الصدمة المروعة» في «الحاجز الأخير»!
5 يناير 2025 11:12

 
أوكلاند (رويترز)

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انتهت محاولة نعومي أوساكا للفوز بأول لقب لها في أربع سنوات بصدمة كبيرة، بعدما انسحبت المصنفة الأولى على العالم سابقاً بسبب الإصابة، بعد فوزها بالمجموعة الأولى في نهائي بطولة أوكلاند للتنس أمام الدنمركية كلارا تاوسون.
وعادت أوساكا، التي فازت بآخر ألقابها الأربع الكبرى في ملبورن بارك في 2021، إلى المنافسات قبل عام، بعد فترة راحة طويلة بسبب الأمومة، لكنها عانت من أجل العودة لمستواها السابق، وأنهت الموسم خارج تصنيف أول 50 لاعبة.
وأظهرت أوساكا لمحات عن مدى قوتها في أوكلاند، وكسرت إرسال تاوسون مرتين بفضل ضرباتها القوية على جانبي الملعب في المجموعة الافتتاحية التي حسمتها 6-4، على الرغم من خسارة إرسالها في وقت متأخر.
لكن اليابانية (27 عاماً) كانت تبكي أثناء تلقيها العلاج في الملعب قبل بداية المجموعة الثانية ثم انسحبت، مما أثار المخاوف بشأن لياقتها لخوض بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر.
وستقام بطولة أستراليا المفتوحة، التي فازت أوساكا بلقبها مرتين، في الفترة من 12 إلى 26 يناير. 

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليابان
نعومي أوساكا
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