الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!

أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!
5 يناير 2025 12:08

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد
أرسنال يرفض الاقتراب من قمة «البريميرليج»


أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن رضاه عن معدل العمل والتزام لاعبيه الذين واصلوا اللعب حتى النهاية، رغم التعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 
وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الأنترنت: «أشعر بالحزن دائماً عندما لا نفوز بالمباراة، ولكن مواجهة برايتون على أرضه دائماً ما تكون صعبة، فهو فريق جيد». 
وأضاف: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وسيطرنا عليها بعدة طرق، دون أن نمتلك الكرة بشكل كبير، ولكننا سجلنا هدفاً رائعاً، ولم نتلق أي هدف على الإطلاق».
وقال: «وفي الشوط الثاني، كان علينا أن نجري تعديلاً بإخراج إيثان نوانيري لأنه أصيب، وتعديل بعض الأمور، ثم لم نتمكن من الحفاظ على المستوى مع الكرة بشكل خاص، ولم نفعل الكثير من الأشياء البسيطة التي كان يجب أن نقوم بها بشكل أفضل، وسمح لنا ذلك بالسيطرة قليلاً والاندفاع إلى الأمام واللعب في المناطق الصحيحة، وكانت المباراة مفتوحة من دون أن نتلقى الكثير من الفرص باستثناء فرصة يانكوبا مينته، وهو أمر مخيب للآمال، ثم جاء القرار «باحتساب ركلة جزاء التي سجل منها برايتون هدف التعادل» الذي غير بالطبع مجرى المباراة، وهو أمر محبط للغاية».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
برايتون
ميكيل أرتيتا
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
بمواصفات غير مسبوقة.. ساعة ذكية جديدة من "وان بلس ووتش 3"
التعليم والمعرفة
بمواصفات غير مسبوقة.. ساعة ذكية جديدة من "وان بلس ووتش 3"
اليوم 12:23
دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد
الرياضة
دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد
اليوم 12:22
أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!
الرياضة
أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!
اليوم 12:08
دبابات الجيش الأوكراني قرب الحدود مع روسيا(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©