أرتيتا يتحدث عن «الخيبة والإحباط»!

لندن (د ب أ)



أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن رضاه عن معدل العمل والتزام لاعبيه الذين واصلوا اللعب حتى النهاية، رغم التعادل 1-1 مع برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الأنترنت: «أشعر بالحزن دائماً عندما لا نفوز بالمباراة، ولكن مواجهة برايتون على أرضه دائماً ما تكون صعبة، فهو فريق جيد».

وأضاف: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وسيطرنا عليها بعدة طرق، دون أن نمتلك الكرة بشكل كبير، ولكننا سجلنا هدفاً رائعاً، ولم نتلق أي هدف على الإطلاق».

وقال: «وفي الشوط الثاني، كان علينا أن نجري تعديلاً بإخراج إيثان نوانيري لأنه أصيب، وتعديل بعض الأمور، ثم لم نتمكن من الحفاظ على المستوى مع الكرة بشكل خاص، ولم نفعل الكثير من الأشياء البسيطة التي كان يجب أن نقوم بها بشكل أفضل، وسمح لنا ذلك بالسيطرة قليلاً والاندفاع إلى الأمام واللعب في المناطق الصحيحة، وكانت المباراة مفتوحة من دون أن نتلقى الكثير من الفرص باستثناء فرصة يانكوبا مينته، وهو أمر مخيب للآمال، ثم جاء القرار «باحتساب ركلة جزاء التي سجل منها برايتون هدف التعادل» الذي غير بالطبع مجرى المباراة، وهو أمر محبط للغاية».