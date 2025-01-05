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الرياضة

دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد

دي بروين: مانشستر سيتي يملك الرغبة لمواصلة العمل الجاد
5 يناير 2025 12:22

 
لندن (د ب أ)

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أوضح كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن الفريق سيرفع مستوى أدائه، بعد الفوز الرائع 4-1 على وستهام في الدوري الممتاز.
بعد فوزين فقط في ثماني مباريات عبر ديسمبر، حقق مانشستر سيتي الآن فوزاً كبيراً للمرة الأولى منذ أكتوبر.
وأشار اللاعب البلجيكي أن أداء الفريق يتحسن، وأن هناك رغبة لدى الفريق لمواصلة العمل الجاد.
وقال دي بروين في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي على الأنترنت: «إنها خطوة صغيرة، كانت هناك لحظات لعبنا فيها بشكل جيد، وأخرى أقل قليلاً، لكننا كنا أفضل بكثير من مباراة ليستر، في النهاية فقدنا بعض الطاقة، ولكن كان هناك بعض التحسن لذا لا بأس».
وأضاف: «بذل الفريق أقصى جهد، يجب أن يكون المستوى أعلى نفهم ذلك، ونعرف مدى صعوبة ما فعلناه في آخر عشر سنوات».
وقال: «أنت تفهم قليلاً مدى صعوبة الأمر بالفعل، قال الناس إن السيتي يفوز طوال الوقت يجب أن يكون الأمر سهلاً، إنه ليس كذلك، إنه عمل شاق، ونحن نعمل بجد للعودة إلى هذا المستوى، هذا كل ما يمكننا فعله، والفريق يستعيد لياقته البدنية وساعد الجدول الزمني في الحصول على بضعة أيام إضافية للتحضير، وأحاول العودة إلى مستواي، أشعر كل أسبوع أنني أتحسن من حيث اللياقة البدنية، يمكنني الركض لمدة 90 دقيقة». 


 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
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كيفين دي بروين
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