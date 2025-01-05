سان جيرمان يجد «البديل المناسب» لـ «الظهير الأيسر»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يواجه باريس سان جيرمان مشكلة احتمال رحيل أحد عناصره الأساسية في الدفاع هذا الشتاء، ويحاول أن يستبق حدوث ذلك، بالبحث سريعاً عن «بديل مناسب» له، ويبدو أنه عثر عليه.

العنصر الأساسي هو الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش الذي تعثرت مفاوضاته مع سان جيرمان، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن طلباته المادية، فيما يتعلق بالراتب والمتغيرات الأخرى.

أما البديل الذي يأمل «الباريسي» في الحصول على خدماته، فهو الدولي الإسباني الشاب أليخاندرو بالدي «21 عاماً» لاعب برشلونة، حيث تسعى إدارة باريس إلى الاستفادة من الظروف المالية الصعبة التي يعيشها «الكتالوني».

وذكرت مصادر صحفية فرنسية، أن مفاوضات سان جيرمان ومينديش توقفت بالفعل، ما فتح الطريق أمام إمكانية رحيل اللاعب هذا الشتاء، أو في «الميركاتو الصيفي» على أقصى تقدير.

وقالت المصادر نفسها إن لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، استقر بالفعل على بالدي الذي يحظى بمباركة مسؤولي باريس.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة ريليفو أن سان جيرمان حدد اسم بالدي، على أساس أنه يلعب أساسياً مع برشلونة، وشارك في 23 مباراة بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان يتابع باهتمام بالغ تطور الوضع الاقتصادي الحرج لبرشلونة، والصعوبات المالية التي يواجهها، والتي تجبره على التفكير في بيع بعض لاعبيه، من أجل إحداث التوازن المطلوب فيما يتعلق بـ «سقف الرواتب».

وأشارت الصحيفة إلى أن بالدي الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو، يُعتبر «خياراً مثالياً» لباريس، واهتمام سان جيرمان بالحصول على خدماته، إنما يؤكد السياسة الجديدة التي ينتهجها هذا الموسم، بتدعيم صفوفه بنجوم شابة تخدم الفريق لسنوات عديدة قادمة، وأن التفكير في بالدي يجسد هذه الرؤية، لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية، فضلاً عن مشاركته في المباريات بصورة منتظمة.

وذكر موقع جول العالمي: طالما أن مستقبل مينديش غير مؤكد أو واضح حتى الآن مع سان جيرمان، فإن النادي على استعداد لطي صفحته، والموافقة على رحيله هذا الشتاء أو في الميركاتو الصيفي على أقصى تقدير، ومحاولة جذب بالدي إلى «حديقة الأمراء»، في إطار استراتيجية طويلة الأجل تستهدف تأمين الجبهة اليسرى لدفاع باريس.