الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجودو يستعد لـ«باريس جراند سلام»

منتخب الجودو يستعد لـ«باريس جراند سلام»
5 يناير 2025 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
التتويج بالكأس ولقب الهدّاف «تقاليد خليجية»!
محمد بن راشد يعتمد حزمة مشاريع إسكانيّة تشمل بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية في دبي


يبدأ منتخب الجودو، الاثنين، معسكره الخارجي في فيينا بالنمسا، ويستمر إلى 12 يناير الحالي، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، بداية من المشاركة في منافسات باريس جراند سلام الكبرى، في افتتاح بطولات عام 2025، والتي تقام 1 و2 فبراير المقبل، بقاعة «أكور أرينا باريس»، وتسبقها مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو، بإشراف الاتحاد الدولي، وتحددت لها الساعة الثانية بعد ظهر 31 يناير الحالي، واختتم المنتخب معسكر جورجيا بمشاركة جميع اللاعبين بعد شفاء المصابين.
وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، عقب اتصاله مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، رئيس البعثة، إن المصابين تماثلوا للشفاء، وانخرطوا على الفور في تدريبات الإعداد البدني، ويشهد معسكر فيينا عودتهم التدريجية إلى «البساط»، قبل بطولة فرنسا المقبلة، وتعقبها بطولة «باكو جراند سلام» التي يستضيفها اتحاد أذربيجان، حسب رؤية الجهاز الفني الذي يقوده فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب السابق، تطلعاً إلى حصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، «لوس أنجلوس 2028».
يذكر أن 24 دولة تقدمت حتى الآن للمشاركة في «باريس جراند سلام»، من بينها المنتخبات العربية الثلاثة الإمارات وتونس ولبنان، وتدفع فرنسا «المستضيف» بأكبر بعثة تضم 55 لاعباً ولاعبة.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
جواهر بنت عبدالله القاسمي مديراً عاماً لـ «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»
علوم الدار
جواهر بنت عبدالله القاسمي مديراً عاماً لـ «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»
اليوم 15:18
نهيان بن مبارك يزور السفينة التاريخية «أميريجو فسبوتشي» في أبوظبي
علوم الدار
نهيان بن مبارك يزور السفينة التاريخية «أميريجو فسبوتشي» في أبوظبي
اليوم 15:14
جائزة خليفة لنخيل التمر تُشارك في مهرجان العين للتمور
علوم الدار
جائزة خليفة لنخيل التمر تُشارك في مهرجان العين للتمور
اليوم 15:09
7 جولات لشراع «بطل الإمارات» في عام 2025
الرياضة
7 جولات لشراع «بطل الإمارات» في عام 2025
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©