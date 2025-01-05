منتخب الجودو يستعد لـ«باريس جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ منتخب الجودو، الاثنين، معسكره الخارجي في فيينا بالنمسا، ويستمر إلى 12 يناير الحالي، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، بداية من المشاركة في منافسات باريس جراند سلام الكبرى، في افتتاح بطولات عام 2025، والتي تقام 1 و2 فبراير المقبل، بقاعة «أكور أرينا باريس»، وتسبقها مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو، بإشراف الاتحاد الدولي، وتحددت لها الساعة الثانية بعد ظهر 31 يناير الحالي، واختتم المنتخب معسكر جورجيا بمشاركة جميع اللاعبين بعد شفاء المصابين.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، عقب اتصاله مع ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، رئيس البعثة، إن المصابين تماثلوا للشفاء، وانخرطوا على الفور في تدريبات الإعداد البدني، ويشهد معسكر فيينا عودتهم التدريجية إلى «البساط»، قبل بطولة فرنسا المقبلة، وتعقبها بطولة «باكو جراند سلام» التي يستضيفها اتحاد أذربيجان، حسب رؤية الجهاز الفني الذي يقوده فيكتور سكرتوف لاعب المنتخب السابق، تطلعاً إلى حصد المزيد من النقاط المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، «لوس أنجلوس 2028».

يذكر أن 24 دولة تقدمت حتى الآن للمشاركة في «باريس جراند سلام»، من بينها المنتخبات العربية الثلاثة الإمارات وتونس ولبنان، وتدفع فرنسا «المستضيف» بأكبر بعثة تضم 55 لاعباً ولاعبة.