دوري «أبوظبي سويم فور لايف» ينطلق 18 يناير

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية عن مخططه للموسم الرياضي 2025، بالمشاركة وتنظيم عدد من البطولات، تمهيداً لانطلاقة جديدة على المستويين المحلي والخارجي، وأيضاً رفع مستوى الأداء الفني للسباحين.

أكد أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية بنادي أبوظبي للرياضات المائية، على أهمية الاستعداد والتجهيز الجيد للسباحين وأن عام 2025 يعد فرصة مثالية لتطوير المهارات وتعزيز روح المنافسة، وقال: «مع بداية العام، شارك نادي أبوظبي للرياضات المائية في بطولة «إيفوليوشن» للسباحة التي أُقيمت في المسبح الأولمبي بالمركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، حيث قدم أبطال النادي عروضاً مميزة وأداءً مشرفاً، مؤكدين تفوقهم في مختلف الفئات».

وأعلن أحمد خلفان الجهوري عن إطلاق دوري أبوظبي «سويم فور لايف» لموسم 2025 اعتباراً من 18 يناير الجاري، وسوف يكون الدوري عبارة عن خمس محطات، حيث سيتم تنظيم المسابقة في مارس ويونيو، وسبتمبر المقبل، على أن يختتم الدوري بالمرحلة النهائية والتي ستقام على مستوى دولي خلال شهر ديسمبر المقبل».

وأضاف: «من المقرر أيضاً إقامة بطولة خاصة للبراعم والنشء من عمر 9 أعوام وحتى 12 عاماً للبنين والبنات، حيث ستكون هذه المناسبة فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وصقلها، مما يُسهم في بناء جيل جديد من السباحين».

وقال الجهوري: «نحن ملتزمون بتوفير كل الدعم والتدريب اللازم للمشاركين، ونسعى جاهدين لزيادة قاعدة المشاركين في رياضة السباحة، والمشاركة في هذه البطولات ليست مجرد منافسة، بل هي فرصة لتعلم القيم الرياضية مثل التعاون، الانضباط، والتحمل».

كما قدم الجهوري شكره لمجلس أبوظبي الرياضي على دعمه الفعال لهذه الأنشطة الرياضية والمجتمعية، واتحاد السباحة على دعمه المستمر للفعاليات وتوفير الحكام والفنيين اللازمين لإنجاح هذا الموسم، وندعو جميع الأندية والممارسين والمهتمين برياضة السباحة للمشاركة، ونتطلع إلى موسم رياضي مثمر وناجح.