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الرياضة

جوارديولا ينام «قرير العين»!

جوارديولا ينام «قرير العين»!
5 يناير 2025 13:35


لندن (د ب أ)

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أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه سعيد للغاية بفوز فريقه على وستهام 4-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين من الدوري الممتاز، مشيراً إلى أنه سينام بشكل أفضل حتى المباراة القادمة. وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في الخمس المباريات السابقة بكافة البطولات.
وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أنا سعيد جداً، وسأنام بشكل أفضل، حتى المباراة القادمة، لكن الصحفي الذي سألني عما إذا كان الفريق القديم قد عاد؟، فإجابتي هي لا».
وأضاف: «لعبنا أمام إيفرتون بشكل أفضل بكثير من المباراة الأخيرة وخسرنا نقاطاً».
وقال: «سجل إيرلينج هالاند هدفين، إذا سألتني عما إذا كان الفريق يلعب بنفس الطريقة التي لعب بها في السنوات الأخيرة؟، بالتأكيد لا».
وأضاف: «سعيد للغاية بالنتيجة، ولكن أفضل طريقة للتحسن هي مواجهة الواقع، في بعض اللحظات لعبنا بشكل جيد، ولكننا لا نملك الإيقاع المناسب للسيطرة على لحظات معينة في المباراة».
وقال: «علينا ألا نخسر أساسنا، حققنا الإنجازات التي حققناها على مدار العقد الماضي، بسبب الطريقة التي نمرر بها الكرة، ويجب أن تحافظ على هدوئك، إذا كنت قلقاً، فلن تتخذ قرارات جيدة، والمدافعون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق، المهاجمون الجيدون هم الذين لا يشعرون بالقلق».
وأضاف: «النتيجة ستساعدنا، لسنا في أفضل حالاتنا، ولكننا سنتحسن بالتأكيد».
وقدم سافينيو عرضاً قوياً للمباراة الثانية على التوالي، وبعد أن سجل هدفاً وصنع مثله في مباراة ليستر سيتي، تألق اللاعب البرازيلي مجدداً أمام وستهام وتسبب في الهدف الأول وصنع الثاني والثالث.
وأشاد جوارديولا بسافينيو، وقال: «سعيد لأن سافينيو قام بأشياء لا تصدق».
وأضاف: «إنه لا يفكر كثيراً، عندما تكون هنا لسنوات عديدة، يعتقد اللاعبون أنهم يستحقون شيئاً متميزاً لما فعلوه، هذا خطأ كبير، عليك أن تثبت ذلك مراراً وتكراراً، سافينيو لديه كل شيء للفوز وإثبات ذلك». 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
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