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الرياضة

كأس الخليج ترفض البقاء في «خزينة واحدة»!

كأس الخليج ترفض البقاء في «خزينة واحدة»!
5 يناير 2025 14:00

 
عمرو عبيد (القاهرة)

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بلغ منتخب عُمان المباراة النهائية مرتين متتاليتين، في آخر نُسختين من بطولة كأس الخليج العربي، لكنه خسر اللقبين بصعوبة أمام العراق والبحرين، على الترتيب، وهو مشهد تكرر مع «الأحمر»، عندما خسر نهائيين متتاليين أيضاً في عامي 2004 و2007، بركلات الترجيح أمام قطر، ثم بهدف على يد الإمارات، وكان المنتخب السعودي هو الآخر قد اكتفى بـ «الوصافة» مرتين على التوالي في نُسختي 2009 و2010، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام عُمان، ثم بهدف قاتل في الوقت الإضافي أمام الكويت، ليفقد «الأحمر» و«الأخضر» إمكانية التتويج بتلك الألقاب المتتالية، وهو ما حدث حتى مع أغلب المنتخبات التي فازت بألقاب «خليجي» في القرن الحالي، باستثناء منتخب وحيد فقط، لتترسخ فكرة رفض كأس الخليج البقاء في «خزينة واحدة» مرتين، منذ 20 عاماً!
ويُعد «الأخضر» السعودي المنتخب الوحيد الذي تمكن من الاحتفاظ بالكأس الخليجية، مرتين متتاليتين في القرن الحالي، وهو ما حققه في عامي 2002 و2004، عندما فاز بلقب «خليجي 15» التي استضافها على أرضه، ثم أتبعه بكأس «خليجي 16» التي احتضنتها الكويت، وفي المرتين اقتنص «الأخضر» اللقب بصعوبة بالغة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف.
وباستثناء هذا الإنجاز السعودي مطلع القرن الحالي، ومنذ انطلاق البطولة في ثوبها الجديد، بنظام المجموعات والأدوار الإقصائية قبل 20 عاماً، لم يتمكن أي بطل من الحفاظ على لقبه في أي نُسخة تالية، بل إن «حامل اللقب» لم ينجح أبداً في بلوغ المباراة النهائية بالبطولة اللاحقة، ومنهم من خرج من الدور الأول وقتها، مثل العراق في النُسخة الأخيرة.
وشهدت تلك الحقبة تتويج 6 منتخبات بالألقاب، منهم 3 أبطال جُدد للمرة الأولى، وهم الإمارات وعُمان والبحرين، مع ظهور متباعد للأبطال القدامى، قطر والكويت والعراق.
والجدير بالذكر أن القرن السابق كان شاهداً على احتكار «الأزرق» الكويتي إنجاز التتويج المتتالي بمفرده، حيث فاز بأول 4 ألقاب بين عامي 1970 و1976، ثم عاد ليختتم القرن العشرين بتتويجين متتاليين، في عامي 1996 و1998.

كأس الخليج العربي
خليجي 26
الكويت
البحرين
عمان
العراق
السعودية
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قطر
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