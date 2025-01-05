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الرياضة

انتحار لاعب في الإكوادور

انتحار لاعب في الإكوادور
5 يناير 2025 14:22

 
كيتو (أ ف ب)

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توفي المهاجم الأوروجواياني، ماتياس أكونيا، لاعب نادي موشوك رونا، ضمن الدوري الإكوادوري لكرة القدم عن عمر يناهز 32 عاماً، مع ترجيح فرضية الانتحار، بحسب ما أعلن النادي.
وقال النادي، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نقدم تعازينا في وفاة ماتياس أكونيا».
وقال رئيس النادي، لويس تشانجو، لموقع بريميسياس الإلكتروني، إن «ماتياس أكونيا انتحر في فندق» بمدينة أمباتو التي تقع على بعد 112 كيلومتراً من العاصمة كيتو.
وتابع تشانجو «كمؤسسة، سنقدم دعمنا الكامل لإجراءات إعادة الجثمان إلى وطنه، كل أعضاء موشوك رونا يشعرون بالفزع إزاء هذا الوضع».
وقال الاتحاد الأوروجواياني لكرة القدم إنه يشعر «بالحزن العميق لوفاة» ماتياس أكونيا.
وأعلن، عبر منصة «إكس»: «نقدم تعازينا لعائلته وزملائه وأصدقائه».
ووصل أكونيا إلى الإكوادور الجمعة للمشاركة في انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.
وكان قد انضم إلى فريقه الحالي في منتصف العام الماضي قادماً من نادي لاميا اليوناني، وكان من المرتقب أن يشارك معه في كأس أندية أميركا الجنوبية لعام 2025.
سبق له أن لعب في بلاده مع فريقي «سي أي فينيكس» و«مونتيفيديو واندريريز».
وفي ديسمبر الماضي، قال أكونيا، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القضاء الأوروجواياني أمره بارتداء سوار إلكتروني للإبقاء عليه تحت المراقبة أثناء التحقيق معه بتهمة إساءة معاملة صديقته السابقة.

كرة القدم
أوروجواي
الإكوادور
كيتو
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