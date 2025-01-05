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الرياضة

7 جولات لشراع «بطل الإمارات» في عام 2025

7 جولات لشراع «بطل الإمارات» في عام 2025
5 يناير 2025 15:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث، عن برنامج سلسلة جولات بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث، البطولة الأقوى والأمتع بين بطولات وفعاليات الموسم، وتجمع أفضل ممارسي هذه اللعبة في الدولة ودول المنطقة.
وتعد سلسلة جولات بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث هي منبع المواهب الوطنية التي تغذي المنتخبات الوطنية على جميع المستويات حيث صقلت مهارات اللاعبين واللاعبات مما مكنهم من بلوغ مستويات رفيعة منحت منتخباتنا المرتبة الأولى على المستوى العربي، حيث فاز منتخبنا الوطني بالمركز الأول للبطولة العربية رقم 16 في الكويت، ونالت فتياتنا الصدارة في البطولة العربية الأولى في البحرين العام الماضي.
وكشف اتحاد الشراع والتجديف الحديث عن البرنامج الكامل لجولات 2025، والتي تتضمن سبع جولات ستبحر فيها قوارب الشراع الحديث في فئات إلكا 7 و6 و4 وأوبتمست في شواطئ دولة الإمارات في أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين بمشاركة الأندية البحرية والرياضية والفرق والأكاديميات.
كما ستظهر ضمن فئات سلسلة جولات بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث للمرة الأولى منافسات قوارب (إس بي 20)، والمخصصة للفرق مما يزيد من عدد المشاركين ويتيح لشريحة كبيرة إظهار المهارات في أجواء تنافسية متجددة.
وتحتضن شواطئ دبي الجولتين الأولى والثانية من البطولة، حيث يستضيف نادي زوارق شاطئ دبي الجولة الافتتاحية يومي 18 و19 الجاري وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات الجولة الثانية يومي الأول والثاني من شهر فبراير المقبل.
وتنتقل البطولة في جولتها الثالثة إلى شاطئ مدينة الحمرية في الشارقة، حيث ينظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي المنافسات يومي الخامس والسادس من شهر أبريل المقبل، فيما تقام منافسات الجولة الرابعة للمرة الأولى في أم القيوين يومي 4 و5 مايو المقبل بضيافة نادي أم القيوين للرياضات البحرية.
وتقام منافسات الجولتين الخامسة والسادسة على مياه العاصمة أبوظبي، حيث سينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الخامسة يومي 18 و19 أكتوبر، ثم ينظم نادي زي كلوب الجولة السادسة يومي 15 و16 نوفمبر، فيما يحتضن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية الجولة السابعة والختامية منتصف شهر ديسمبر المقبل وتحديداً يومي 13 و14 ديسمبر.

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