جماهير برشلونة تُهاجم لابورتا: نسألك «الاستقالة»!

مراد المصري (أبوظبي)

أصدرت روابط مشجعي برشلونة بياناً رسمياً تطالب فيه جوان لابورتا رئيس النادي بالاستقالة بشكل فوري، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أزمة عدم قيد اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، إلى جانب التجاوزات الإدارية والمالية الأخرى.

وجاء في نص البيان: «ندعو أعضاء مجلس الإدارة الحاليين إلى التحلي بروح برشلونة الحقيقية، وندعوهم لاحترام الشعار الذي استخدموه للفوز في الانتخابات الأخيرة، وإذا كانت هذه الجملة تعني شيئاً حقيقياً، فيجب عليهم فهم أنهم بحاجة إلى الاستقالة فوراً لتمهيد الطريق لمرحلة جديدة بطرق إدارة مختلفة، وبأشخاص يتمتعون بطاقة جديدة لإحداث التغيير وإعادة الحيوية للنادي، الذي يحتاج بشكل واضح إلى إدارة احترافية».

وأضاف البيان: «إذا لم يرغب مجلس الإدارة في الاستقالة، فعليه على الأقل احترام رأي الأعضاء وجعل هذه مسألة ثقة ملزمة، من خلال الآليات القانونية التي اقترحتها بعض المجموعات قبل 4 أشهر، وفي حال عدم استجابتهم، لن نستبعد اللجوء إلى تصويت سحب الثقة، وهو الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها الأعضاء ضد سوء الإدارة، رغم أنه من المؤسف أن يضطر عشاق النادي للجوء إلى هذا الإجراء، ولهذا السبب، نطلب منهم أن يضعوا حبهم لبرشلونة فوق أية اعتبارات أخرى».

وأكدت الروابط في بيانها أنها ترغب في رؤية عمل منظم وفعال، وأن تكون هناك مبادرات لمستقبل أفضل، وذلك مع مواصلة بيع أصول النادي بشكل غير مدروس، مع الإهمال في التعامل مع العديد من الملفات وآخرها صفقة داني أولمو، إلى جانب إغلاق قنوات الحوار مع المشجعين.