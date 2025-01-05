«قاصد» و«ميادين» يتصدران ترشيحات سباق جبل علي

عصام السيد (دبي)

يشهد مضمار جبل علي، غداً الاثنين، سباق الخيول العربية والمهجنة الأصيلة المؤجل من يوم «السبت الماضي»، لأسباب فنية، وسينطلق في الساعة الثانية ظهراً، اعتباراً من الشوط الثاني إلى الشوط السابع، حيث تم احتساب نتيجة الشوط الأول قبل قرار اللجنة الفنية في هيئة الإمارات بتأجيل السباق.

وتتنافس نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الخامس والرئيس، لمسافة 1000 متر على لقب 2025 ستيكس البالغ إجمالي جوائزه 96 ألف درهم برعاية شادويل.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة تتنافس على لقب الشعفار للاستثمار ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب ميدن ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، برعاية سلسلة سباقات الإمارات للسرعة، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني، البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم، ويتنافس خلاله نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة.

وفي الشوط السادس لمسافة 1950 متراً، على لقب بنك دبي التجاري ستيكس، البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، سيكون الصراع متكافئاً بين الخيول المهجنة الأصيلة.

وتختتم الأمسية للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع لمسافة 1800 متراً، بسباق كأس أم سقيم، البالغ إجمالي جوائزه المالية 72 ألف درهم.



الترشيحات:

2 دايموند ديلر، ملهوف، سير هارموني

3 سكول أوف آرت، غالب، مارشنج ثندر

4 ميادين، سيمبول أوف باور، مطلوب

5 مزاحم، ألوسف تيري، مستر كافو

6 إنترأوفيرتيدو، وصال، سادن أمبوش

7 قاصد، تروث إكسلاين، باد ديزاير