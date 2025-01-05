مهرجان ليوا الدولي يختتم منافساته من قمة «تل مرعب»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أسدل الستار على فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2025 الوجهة الشتوية الأمثل والحدث الرياضي الأبرز في المنطقة، والذي شهد منافسات قوية ومشاركة متميزة من نخبة المتسابقين في فئات صعود السيارات لتل مرعب.

واختتمت الفعالية بحضور جماهيري غفير وشخصيات بارزة، في أجواء حماسية احتفت بروح التحدي والإصرار التي أظهرها المتنافسون على مدار أيام المهرجان، الذي انطلق في الثالث عشر من ديسمبر الماضي، واستمر 23 يوماً متواصلاً.

وشهدت المنافسات النهائية إثارة وتشويقاً كبيرين في مختلف فئات سباق السيارات، حيث جاءت النتائج مثيرة، ففي فئة توربو 8 سلندر حل في المركز الأول الإماراتي يوسف محمد آل علي بزمن 6.915 ثانية، وفي المركز الثاني السعودي مشعل محمد الخالدي بزمن 6.946 ثانية، وفي المركز الثالث جاء العماني حسن محمد بوشنيب بزمن 7.520 ثانية.

وفي فئة غاز 6 سلندر، حل في المركز الأول السوري عبدالله إسماعيل محمد بزمن 6.522 ثانية، وفي المركز الثاني، جاء الإماراتي مزاحم محمد الكعبي بزمن 7.070 ثانية، وفي المركز الثالث، جاء الإماراتي فيصل حسن البلوشي بزمن 7.194 ثانية.

وفي الفئة المفتوحة حقق المركز الأول الإماراتي جاسم محمد آل علي بزمن 6.843 ثانية، وفي المركز الثاني السوري محمد أمين إسماعيل بزمن 7.019 ثانية والثالث الإماراتي حمد محمد الأحبابي بزمن 7.218 ثانية.

وفي فئة هايلوكس، حقق المركز الأول السعودي مهدي محمد السلوم بزمن 5.243 ثانية، وفي المركز الثاني السعودي خليف عبدالرحمن الخليف بزمن 6.275 ثانية، وجاء في المركز الثالث السعودي محمد سعيد آل حمدان بزمن 6.443 ثانية.

وفي فئة الوكالة حقق المركز الأول الإماراتي عيسى عبدالله مشربك بزمن 7.638 ثانية، وفي المركز الثاني الإماراتي خالد عبدالله راشد بزمن 7.953 ثانية وفي المركز الثالث السعودي هاشم عادل المساعد بزمن 7.998 ثانية.

وفي فئة السيارات الكهربائية حقق المركز الأول أحمد خلفان المنصوري، وحل ثانياً راشد عبدالله الكتبي، وثالثاً هلال الخاطري، وفي فئة الهايبرد، حل في المركز الأول حمد بن موسى البلوشي، وجاء ثانياً عوض خليفة الهاملي، وثالثاً أحمد حيي الهاملي.

وشهدت فئة صعود التل منافسات قوية حظيت باهتمام واسع من الجمهور، حيث تميزت بشراسة التحدي بين المتسابقين، ما يعكس مستوى التحضير والتنافسية العالية التي ميزت هذا الحدث.

كرم الفائزين في الختام عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، ومحمد المشغوني، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحمدان المزروعي، مدير عام النادي، وسعود محمد المزروعي المدير المالي والإداري في النادي.

وعبر عبدالله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عن فخره الكبير بالنجاحات التي حققها المهرجان هذا العام، مشيداً بالمستوى العالي الذي قدمه المتسابقون.

وقال القبيسي: لقد كانت المنافسات هذا العام متميزة للغاية، وشهدت روح التحدي والإصرار بين المتسابقين، وخاصةً في فئة صعود التل، أظهرت شراسة المنافسة وقوة الأداء، هذا النجاح يعكس شغف المشاركين برياضات المحركات، وهو ما يعزز مكانة المهرجان كمنصة تجمع بين الرياضة والثقافة والتراث.

وأضاف: نشكر جميع الشركاء والرعاة الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث المتميز، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في الأعوام المقبلة.