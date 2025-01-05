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الرياضة

«غياثي للصيد بالصقور» تُتوج أبطالها في الختام

«غياثي للصيد بالصقور» تُتوج أبطالها في الختام
5 يناير 2025 17:00

أبوظبي (الاتحاد)
حلق الصقر «إس 08» لفريق «الصيرمي» بلقب شوط الكأس لفئة العامة المفتوح في اليوم الأخير من منافسات مسابقة غياثي للصيد بالصقور، التي استمرت لخمسة أيام، واختتمت بنجاح كبير.
وجاء في المركز الثاني لهذا الشوط «إن 180» لفريق دبي، فيما حل ثالثاً «دليو 13» لفريق دبي أيضاً.
وفي شوط الكأس لفئة العامة ملاك حلق الصقر «94» لعبد الله راشد أحمد المانع المنصوري باللقب، فيما حل ثانياً «هاب ريح» لخليفة سلطان سالم الحافري، فيما كان المركز الثالث من نصيب «تي 3» لخليفة سلطان سالم الحفري أيضاً.
أما شوط الإنتاج المحلي للجير بيور وقرموشة جير فرخ، فقد ذهب لقبه إلى الصقر «إس 1» لأحمد راشد أحمد الخيلي، وحل ثانياً «وافي» لحمد أحمد بن مجرن، فيما كان المركز الثالث من نصيب «الوثبة» لسيف أحمد خادم الرميثي.
توج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الثلاثة، علي طارش المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع البلدية، وحمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وحميد راشد المانع المنصوري، رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة غياثي للصيد بالصقور.
على جانب آخر، حرصت اللجنة المنظمة على تكريم الرعاة وشركاء النجاح لهذا الحدث، لدورهم الكبير في إنجاح المسابقة، وكرمت اللجنة بلدية منطقة الظفرة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومديرية شرطة الظفرة، وشركة تدوير، وشبكة أبوظبي للإعلام.

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