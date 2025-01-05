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الرياضة

«هاتريك» لخيول «ياس» في الشارقة

«هاتريك» لخيول «ياس» في الشارقة
5 يناير 2025 17:35

عصام السيد (الشارقة)
حققت خيول ياس للسباقات ثلاثية لافتة، فيما توج «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي بطلاً لسباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي أقيم ضمن السباق الخامس لمضمار الشارقة لونجين بمشاركة 94 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبمجموع جوائز بلغت قيمتها 400 ألف درهم.
وسيطرت خيول ياس للسباقات على المراكز الثلاثة الأولى تقدمها «رياض أي دبيلو» بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي في الشوط الثاني على لقب ماستر كولكشين لمسافة 1700متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:01:40 دقيقة.
وجاء الفوز الثاني لخيول ياس للسباقات عبر الجواد «زعيم» بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة دانييل تودهوب في الشوط الرابع لمسافة 1700 متر على لقب لونجين كونكيست، المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر 4 سنوات فما فوق، وسجل 2:02:72 دقيقة.
ومنح الجواد «أزاد» الثلاثية «هاتريك» لخيول ياس للسباقات، والثنائية للمدرب ايريك ليمارنتيل، بقيادة موفقة من الفارس جوليس موبيان، حين حصد جائزة الشوط السادس على لقب لونجين ميني دولس فيتا المخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1700متر، وسجل البطل 2:24:94 دقيقة.
ولمع بريق «عزوز» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة شارلي بينيت في الشوط الثالث على لقب لونجين سبيريت زولو تايم لمسافة 1700 متر، للخيول العربية المصنفة بعمر أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 1:59:36 دقيقة.
وحقق «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانييل تودهوب «ثنائية»، المركز الأول في الشوط الخامس والرئيسي لمسافة 1700 متر على لقب كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مقدم من شركة لونجين سبيرت فلاي باك، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث وأربع سنوات فما فوق، وجوائزه 200 ألف درهم، وسجل البطل 1:48:07 دقيقة.
وخطفت الفرس «أف منافية» لمحمد مصبح المزروعي بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن، جائزة الشوط الأول على لقب لونجين ليجيند دايفر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة تكافؤ بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات، لمسافة 1200متر، وسجلت البطلة 1:20:94 دقيقة.
شهد السباق وتوج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباترك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

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