الأحد 5 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيلينجهام يعاتب نفسه في رسالة إلى جماهير الريال!

بيلينجهام يعاتب نفسه في رسالة إلى جماهير الريال!
5 يناير 2025 18:43

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: من الصعب أن تكون فينيسيوس!
«الليجا» تُظهر «العين الحمراء» في «أزمة برشلونة»!


اعترف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، بأن ضربة الجزاء التي أضاعها خلال مباراة فريقه على ملعب لاماستايا «الرهيب» معقل فالنسيا، كانت حافزاً قوياً له لتقديم مباراة كبيرة، صنع خلالها هدفاً للكرواتي مودريتش، وسجل بنفسه هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وقال بيلينجهام في رسالة وجهها للجماهير، ونقلتها صحيفة دياريو آس: «كانت مباراة مجنونة، وكان يجب أن أسجل هذا الهدف، من أجل فريقي وجماهير النادي؛ لأنني شعرت بالذنب لإضاعة ضربة الجزاء، وأمر صعب جداً عندما يكون فريقك في حالة «فوقان»، وتفشل في التسجيل من ضربة جزاء في وقت مهم من المباراة.
وكان اختيار بيلينجهام لتسديد ضربة الجزاء مفاجئاً للجميع، لأن العادي والطبيعي أن يتصدى لها البرازيلي فينيسيوس جونيور أو الفرنسي كيليان مبابي، وربما يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني طلب من بيلينجهام أن يقوم بتسديدها بدلاً منهما، بعد أن أخفق الفريق في التسجيل من 3 ضربات جزاء سابقة هذا الموسم.
وأضاف بيلينجهام أن فشله في التسجيل، بقدر ما أشعره بالإحباط وخيبة الأمل، بقدر ما أعطاه الحافز والتصميم والحماس للإجادة من أجل التعويض، وكانت النتيجة إيجابية؛ إذ صنع الهدف الأول الذي سجله مودريتش، ثم سجل بنفسه هدف الفوز، بمنتهى الثقة والهدوء والمهارة، مستغلاً خطأ من دفاع فالنسيا.
وعن شعوره بعد ضربة الجزاء الضائعة، قال بيلينجهام: «تملكني انطباع بأنني أسقطت الفريق وتسببت في هزيمته، وشعرت بالغضب الشديد من نفسي، ولكني قلت: «يجب أن أركز أكثر، تلك أمور تحدث لكثيرمن اللاعبين، إهدار ضربات الجزاء، أو الحصول على بطاقة حمراء مثلما حدث مع زميلي فينيسيوس».
وأنهى بيلينجهام رسالته بقوله: «كانت مباراة عصيبة ومليئة بالإثارة داخل الملعب، والحماس بين الجماهير في المدرجات، ورغم إننا لعبنا ناقصين بعشرة لاعبين بعد طرد فينيسيوس، إلا إننا رجعنا بقوة إلى المباراة وحققنا فوزاً مستحقاً.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فالنسيا
فينيسيوس جونيور
كارلو أنشيلوتي
جود بيلينجهام
كيليان مبابي
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل حرارة في الإمارات بـ 1.8 درجة
اليوم 09:02
ميلوني تزور ترامب في مارالاغو
الأخبار العالمية
ميلوني تزور ترامب في مارالاغو
اليوم 19:57
نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
اليوم 19:55
الجزيرة يقفز إلى «الثالث» بـ «ثلاثية»
الجزيرة يقفز إلى «الثالث» بـ «ثلاثية»
اليوم 19:29
شباب الأهلي يعزز «الوصافة» بـ «ثنائية» أمام النصر
الرياضة
شباب الأهلي يعزز «الوصافة» بـ «ثنائية» أمام النصر
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©