بيلينجهام يعاتب نفسه في رسالة إلى جماهير الريال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



اعترف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، بأن ضربة الجزاء التي أضاعها خلال مباراة فريقه على ملعب لاماستايا «الرهيب» معقل فالنسيا، كانت حافزاً قوياً له لتقديم مباراة كبيرة، صنع خلالها هدفاً للكرواتي مودريتش، وسجل بنفسه هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وقال بيلينجهام في رسالة وجهها للجماهير، ونقلتها صحيفة دياريو آس: «كانت مباراة مجنونة، وكان يجب أن أسجل هذا الهدف، من أجل فريقي وجماهير النادي؛ لأنني شعرت بالذنب لإضاعة ضربة الجزاء، وأمر صعب جداً عندما يكون فريقك في حالة «فوقان»، وتفشل في التسجيل من ضربة جزاء في وقت مهم من المباراة.

وكان اختيار بيلينجهام لتسديد ضربة الجزاء مفاجئاً للجميع، لأن العادي والطبيعي أن يتصدى لها البرازيلي فينيسيوس جونيور أو الفرنسي كيليان مبابي، وربما يكون الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني طلب من بيلينجهام أن يقوم بتسديدها بدلاً منهما، بعد أن أخفق الفريق في التسجيل من 3 ضربات جزاء سابقة هذا الموسم.

وأضاف بيلينجهام أن فشله في التسجيل، بقدر ما أشعره بالإحباط وخيبة الأمل، بقدر ما أعطاه الحافز والتصميم والحماس للإجادة من أجل التعويض، وكانت النتيجة إيجابية؛ إذ صنع الهدف الأول الذي سجله مودريتش، ثم سجل بنفسه هدف الفوز، بمنتهى الثقة والهدوء والمهارة، مستغلاً خطأ من دفاع فالنسيا.

وعن شعوره بعد ضربة الجزاء الضائعة، قال بيلينجهام: «تملكني انطباع بأنني أسقطت الفريق وتسببت في هزيمته، وشعرت بالغضب الشديد من نفسي، ولكني قلت: «يجب أن أركز أكثر، تلك أمور تحدث لكثيرمن اللاعبين، إهدار ضربات الجزاء، أو الحصول على بطاقة حمراء مثلما حدث مع زميلي فينيسيوس».

وأنهى بيلينجهام رسالته بقوله: «كانت مباراة عصيبة ومليئة بالإثارة داخل الملعب، والحماس بين الجماهير في المدرجات، ورغم إننا لعبنا ناقصين بعشرة لاعبين بعد طرد فينيسيوس، إلا إننا رجعنا بقوة إلى المباراة وحققنا فوزاً مستحقاً.